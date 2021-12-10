俄烏緊張台灣連帶成焦點　美籲中國勿犯危險錯誤

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由於台灣也長期面臨鄰近大國入侵威脅，部分外媒近期頻頻把台灣與烏克蘭做類比。
普萊斯（Ned Price）雖不贊成此類比，認為每個國家狀況不同，把烏克蘭與台灣類比有點太輕率。但他今天舉辦例行簡報會時，仍藉此機會向中國發出警告，強調任何以武力試圖單方面改變現狀的行為，「都將是個嚴重、危險的錯誤」。
普萊斯表示，美國已經表達非常清楚，會致力確保烏克蘭的領土完整性、主權與獨立；面對台灣則會堅定信守「台灣關係法」 。拜登早在1979年擔任參議員期間，就曾投票支持該法。
普萊斯指出，若烏克蘭遭軍事入侵，美國已準備好一系列強力威懾措施。美方同時清楚表明，任何以武力單方面改變台灣海峽現狀的作為，都會是個嚴重錯誤。
有媒體追問，他所指的反對單方面改變現狀是否劍指中國。普萊斯說，這適用以武力單方面改變現狀的任何一方，但中國「近幾日、近幾週、甚至是近幾個月來」侵擾台灣防空識別區（ADIZ）等脅迫作為，確實是美國反對的。
普萊斯表示，北京脅迫作為只會導致台海情勢升高，美國向來清楚堅定予以譴責。過去幾十年來，當前現狀都符合區域及更廣大世界的利益，「我們不想看到這被武力破壞」。（編輯：周永捷）1101210