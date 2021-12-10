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新型抗荷爾蒙口服藥物　助攝護腺癌患者擺脫化療不適

新型抗荷爾蒙口服藥物　助攝護腺癌患者擺脫化療不適
新型抗荷爾蒙口服藥物　助攝護腺癌患者擺脫化療不適

健康醫療網

2021-12-10 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名75歲老翁，日前至醫院健康檢查時，發現罹患攝護腺癌，在經過手術及荷爾蒙治療後，PSA指數有明顯降低，但術後幾個月，發現指數又再度升高，可是還未轉移至其他部位稱作『非轉移去勢抗性攝護腺癌』，在與醫師討論後，老翁決定使用新型抗荷爾蒙口服藥物治療，目前病情相當穩定。

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攝護腺癌好發率高　醫：年紀越大越要注意

新光醫院外科部部長黃一勝醫師表示，依據衛福部統計，目前攝護腺癌為國人男性癌症發生率排名第5位，且好發於60歲以上的年長者，相較於其他癌症，攝護腺癌的腫瘤進展較緩慢，因此初期無症狀更難以察覺。

黃一勝醫師進一步說明，目前臨床上攝護腺癌共分四期，若腫瘤細胞還侷限在攝護腺被膜內，通常都還停留在第一、二期，但要是經過電腦斷層或者是磁振照影，發現腫瘤已經侵犯到攝護腺外，可還未轉移的話就是第三期，這個階段在經過手術及荷爾蒙治療後，PSA指數都會有明顯降低，但術後幾個月指數又會再度升高的話，就會定義為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』。

攝護腺癌患者新選擇　新型抗荷爾蒙口服藥物

黃一勝醫師指出，過去針對荷爾蒙治療無效的非轉移去勢抗性攝護腺癌患者的治療，大部分都使用化療，儘管效果不錯，但是食慾不振、活動力減低，甚至還會造成白血球降低導致易受感染等副作用，這些總會讓患者心生恐懼而抗拒治療，不過現階段有一款新上市的『新型抗荷爾蒙口服藥物』，除了副作用低之外，跟其他藥物的交互作用也很少，讓患者不只是可以活命，而且生活品質也不受影響。

黃一勝醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，若有攝護腺癌家族病史者，則建議在45歲後定期檢查PSA，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。



資料來源：健康醫療網 新型抗荷爾蒙口服藥物　助攝護腺癌患者擺脫化療不適

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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