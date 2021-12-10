懶理福原愛緋聞！江宏傑曬愛女萌樣　貼心穿衣融化粉絲

福原愛和江宏傑離婚5個月，她積極在中國爭取曝光，透露和桌球好手張繼科有段餅乾傳情的互動，被粉絲拱在一起，建議她跟張繼科再婚！眼看前妻話題不斷，江宏傑則在社群平台曬出和4歲女兒Aila醬的貼心互動，對比之下，誰是表現稱職的家長，答案呼之欲出。
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江宏傑昨（9）日貼出一段父女參加幼稚園舉辦親子趣味競賽的影片，身為運動好手的他，擔任家長大隊接力的一員，Aila醬幫他穿上紅色號碼背心，仔細整理衣角皺褶，上場前還和爸爸開心擊掌，給他一記摸頭殺，偷偷在耳畔說「要跑第一名喔」。江宏傑誇獎女兒越長大越貼心，已經到了幫爸爸整理衣服的階段，溫馨互動吸引數萬人按讚。
如今父兼母職，江宏傑表示「現在的人生大事，也就是孩子的事」，《全明星運動會》第三季開播，錄影工作繁重，他常利用空檔帶小孩上學，也讓兒女到場觀看賽事，了解爸爸早出晚歸，究竟為何忙碌，10月為女兒慶祝生日，江宏傑在家裡舉辦了小小派對，布置了生日布條、氣球、雪寶蛋糕和各式各樣禮物，讓壽星Aila醬開心不已。
而福原愛自年初就未回台灣，一度傳出返台為女兒慶生，最終希望落空，母女僅透過視訊見面。反倒是她特地飛新加坡參與WTT世界盃決賽頒獎典禮，和中國媒體、粉絲多次互動，就是不願返台，錯過了Aila醬的4歲生日，讓網友很疑惑，在江宏傑臉書底下留言「福原愛怎麼還不回來？」、「希望媽媽快回來陪伴Aila醬」。