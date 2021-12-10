年薪百萬工作哪裡找？網曝「2行業」多到炸：幾乎人人有
不少上班族都嚮往能有份「錢多事少離家近」的工作，最好年薪還能破百萬；對此，就有一名網友好奇「月薪10萬，年薪百萬的工作多嗎」，貼文一出，眾人則認為「2行業」容易達到，但入行門檻高，從高中就得努力，一路讀到碩士，至少要花9年的時間。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 09:52:16
該名網友在PTT以「月入10萬左右的工作多嗎？」為題發文，表示每次在找工作的時候，薪水一堆都是開4、5萬塊的，很少看到10萬左右的月薪，因此在文末發問「什麼樣的工作才有機會月入10萬左右呢」？
貼文一出，掀起熱議，「業績型工作肯拼都有機會」、「房東」、「路邊攤一堆年收百萬起」、「三師、資深工程師和管理職」、「三師：律師、醫師、會計師(精算師)，這三類台灣10萬以上很容易吧XD，我同學念法律的才3年就買台北市了」、「高階公務員、法官律師之類的」、「遠洋船員」、「工地主任」、「機師」。
其中，「醫科」和「科技業」則是受到最多網友提到，較容易達成年薪百萬的行業，「科技業滿多的」、「去讀醫學系，保證會有」、「竹科竹北很多喔」、「工程師」、「醫科可以」、「你去竹科晃一圈，幾乎每個人都有」、「很多體面的高薪工作，你大學如果沒考到，你後面的人生就別想了。比如醫師」。
綜合網友所述，「醫科」和「科技業」是最容易達成年薪百萬的行業，但因為入行門檻高，光是考大學這一關就會刷掉許多人，也就是說，若想從事這兩行業，必須從高中開始就非常努力，一路讀書到碩士，至少得花上9-12年的時間才能達成。（編輯：郭佩蓉）