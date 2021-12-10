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韓健明醫師說明，子宮肌腺症意指子宮內膜異位到子宮肌肉層，在台發生率高且具有遺傳性，多數患者有家族遺傳病史。而過去子宮肌腺症患者多好發於35~45歲之間女性，近年來發病年齡則下修至25~35歲，對此，醫師解釋可能與近年來大幅增加的環境荷爾蒙（如塑化劑）有關，因這類物質容易引起雌激素敏感性疾病的產生，其中就包括子宮肌腺症。
針對子宮肌腺症常見症狀，醫師說明患者大多以嚴重經痛、慢性骨盆腔疼痛、經血量多及經期時間變長來表現，當肌腺瘤愈來愈大時，會壓迫到周遭器官，可能導致頻尿或排便不順，或因大量失血造成貧血，還容易使懷孕率下降以及增加早產的風險，各種疾病帶來的不適症狀，會造成患者長期身心俱疲，因此絕對不能輕忽子宮肌腺症帶來的問題。
雞尾酒療法協同治療 子宮內投藥系統防復發
韓健明醫師表示，隨著發病年齡的下降以及晚婚晚育成為社會常態，子宮肌腺症的治療需兼顧到患者生育需求，因此取得治療與受孕上的平衡就十分重要。其治療方式會視患者情況採取雞尾酒療法，意思是結合多種方式協同治療，輕微症狀或疼痛，目前會以口服藥為主，包括止痛藥、雄性素或新型口服黃體素，其中新型口服黃體素相較其他口服藥物副作用較低，但部分患者仍會有水腫或頭痛等副作用產生；加上病況較嚴重時，就無法僅靠口服藥物來緩解，需進一步採取積極治療，此時可考慮兼顧保留生育力的熱治療，例如非侵入性的海扶刀或超微創的微波治療；除此之外，針對子宮肌腺症這樣難纏的疾病，術後避免復發的秘訣為搭配子宮內投藥系統，透過緩慢定量的釋放黃體素，來改善大量出血問題，而子宮內投藥系統產生的作用侷限於子宮內膜上，黃體素在全身血液中的濃度非常低，因此不易有水腫或頭痛等副作用產生，長期使用能有效預防未來復發。
韓醫師提醒，子宮肌腺症患者的常見「兩等」：一等：擔心受怕等病情加重；二等：苦苦癡等停經才解脫；子宮肌腺症造成的嚴重經痛，經血爆量除了兩等，其實可以更積極治療。平時如有經血過多、痛經的症狀應有所警覺，切勿拖延治療以免病情加重甚至必須切除子宮，只要患者積極配合、遵循醫囑，並進行長期治療規劃，終能擺脫疾病的糾纏，找回人生色彩！
資料來源：健康醫療網 女星大量出血緊急入院開刀 醫：子宮肌腺症惹禍
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