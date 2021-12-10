實驗室女足跡遍及北市 柯文哲：跨年等大型活動可能停辦
南港中央研究院昨（9）日下午驚傳一名女性的助理實驗人員確診，而經過易掉之後，該名確診者的足跡多數為南港及汐止一代，也有部分市區的足跡。台北市長柯文哲則表示，該確診個案已經在台北市活動了近兩週，因此呼籲有在特定時間與確診案例經過同一地點的民眾，若有症狀就要去看醫生。而由於適逢年底階段，柯文哲也直言若是這幾天染疫狀況持續擴大，包含跨年晚會及台北燈節等相關大型活動，很可能就會停辦。
記者丁上程／台北報導
2021-12-10 10:28:59｜2021-12-10 11:08:11
柯文哲表示，台北市政府在經過昨晚的疫調後，現階段已經針對該個案的親密接觸者匡列94人，並且通知328人進行自我健康監測。而其中匡列的94人中，已經有80個人確定為PCR檢測陽性，14人還在等待檢測結果。
副市長黃珊珊補充說明表示，自我健康檢測的328人中，已經有在中研院工作的2名員工，目前有出現疑似確診的症狀，而兩人都是確診個案「親密接觸者的接觸者」，目前也針對源頭在進行檢測與控管當中，會視匡列94人的檢測結果再評估相關採檢事宜。
柯文哲強調，由於現在適逢年底，相關的大型活動相當多，包含台北燈節、跨年晚會、聖誕晚會等活動，「觀傳局跟文化局也都在問我，是不是有要繼續舉辦？」柯文哲說，市府的態度還是很明確，就是要維持新常態，有多少證據做多少事，SOP規劃好，這幾天若是出現病例，這些活動就要停止。
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