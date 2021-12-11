鳳梨昔日無辜遭同儕霸凌　「孤獨原因」反被網友吐槽

網紅「鼠薯」鳳梨時常於社群平台上分享觀點，搞笑、幽默的「本土風」和獨特口音，吸引各個年齡層關注。鳳梨昨（9）日透過臉書有感而發，訴說學生時期遭同儕霸凌的過程，怎料看似發人省思的貼文，卻意外引來網友吐槽。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-11 13:02:00
鳳梨表示當時剛遭到同學霸凌時，根本不知道原因，就算只是走在教室走廊，也常被指指點點：「他們在耳邊稀稀疏疏的交談，有些同學還會藉機對我做一些『肢體接觸』，其實我一直都是一個家教嚴格、害羞、理性的人，一點也不想惹事情，所以忍氣吞聲。」直到鳳梨忍無可忍，才在走廊上發洩情緒，大吼「為什麼你們要這樣對我」，怎料同學們竟異口同聲地答「誰叫你長得這麼帥」，現在回想起來，讓鳳梨不禁感嘆：「此刻的我才發現，原來帥是一種沉重、一種孤獨，帥不單單是一個字， 它深深烙印著我一輩子。」
鳳梨看似悲慘卻疑似想炫耀外貌的貼文，吸引2萬多人點讚，網友們還紛紛吐槽：「前面差點落淚，看到後面明顯知道你不是因為帥被霸凌，是因為太自戀，別人看不下去」、「我們現在也不好受，好想出手」、「你被霸凌過？我還擔心對方在你手上沒呼吸」、「一本正經的唬爛」，不過鳳梨仍在留言區透露發文目的：「這是我現在一直宣導反霸凌的最初原因，因為我清楚那種感覺有多麼不好受。」
※【NOWnews 今日新聞
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