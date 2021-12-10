疫後數位學習趨勢　家長對線上教學支持度不增反減

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於家長對於線上學習融入實體課程中的支持度，則從2020年的65%下降到53.2%，家長贊成將線上學習納入正規教育的比率也下降， 從2020年的56.2%下降至47.1%，顯示疫情的突如其來與應變的措手不及，使家長萌生不確定性，數位學習的正規化之路，仍需有待學校、教師、家長三方充分的溝通與優化。
調查也發現，本土疫情爆發後，家長伴讀的情況也明顯減少，2020年約有51.8%的家長會陪伴孩子在家使用線上學習平台，2021年整體伴讀比例則從51.8%下降至34.3%。然而，線上教育卻對偏鄉學生產生正面影響。
根據業者後台資料，偏鄉學生在「學習吧」AI系統輔助下，中文朗讀正確度與流暢度，整體進步幅度分別為22%與33%，高於全台平均的20%與29%，英文朗讀表現的正確度與流暢度進步幅度更分別達到76%與88%，高於全國平均的45%與54%，顯示數位輔助雙語學習對於偏鄉學生帶來明顯的學習效果，弭平教育資源不足所帶來的先天缺失，有機會迎頭趕上都市區域學生的學習程度。
面對政府喊出2030雙語國家口號，調查也反映超過56%的家長認為英文融入學習的情況明顯不足，有64.4%的家長指出學生在校的「英語聽力課程」不夠，將近八成的家長更認為現有英文口說訓練不足以達到提升學童應對留學檢定考試的標準。為彌補不足，「學習吧」推出「學習吧加分版」課程，與《空中英語教室》和《國語日報》合作，讓學童每天只要利用十分鐘，融入英語環境，並透過AI教練指導，使自己的聽力與朗讀能力再加分。
針對數位學習，教育部近日也提出四年200億的精進計畫，預料將帶動數位學習師資培訓的需求力度。學習吧於2021年已舉辦超過158場「科技輔助教學」初階研習，培訓超過9,600名教師，希望能帶動整體數位學習與協助教師使用數位工具教學。