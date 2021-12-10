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尼加拉瓜外交轉向　美國務院批奧蒂嘉讓人民損失堅實夥伴

▲美國國務院發言人表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉在大選中造假，因此他的行動無法反映人民的意志。圖為尼國選舉期間的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務院發言人表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉在大選中造假，因此他的行動無法反映人民的意志。圖為尼國選舉期間的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-10 12:23:23

（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）尼加拉瓜今天宣布與台灣斷交，美國國務院發言人普萊斯晚間聲明表示，奧蒂嘉大選造假，行動無法反映人民意志，而與台灣斷交的決定剝奪尼國人民在民主與經濟成長上的堅實夥伴。

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尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是在奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

普萊斯（Ned Price）晚間發布強硬聲明批評奧蒂嘉，強調尼加拉瓜11月7日總統大選「造假」（sham election），人民未授權奧蒂嘉政權把尼國自美洲民主大家庭中移除。

普萊斯表示，在未從自由公正選舉中獲得選民授權的情況下，奧蒂嘉行為不能反映尼加拉瓜人民的意志，他們持續爭取民主及行使人權、基本自由的能力，「然而我們知道的是，這（與台灣斷交）剝奪了尼國人民在民主、經濟成長上的堅實夥伴」。

普萊斯說，台灣與西半球民主夥伴的關係，為當地人民提供大量經濟與安全益處。他強調，美國鼓勵所有重視民主體制、資訊透明、法治、與為人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣的往來。

上一次台灣邦交國外交轉向發生在2019年9月，當時索羅門群島、吉里巴斯相繼與中華民國斷交，轉而承認中華人民共和國。

美國國會隨後積極推動「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱台北法），建立外交「賞罰制度」反制中國奪取邦交國行徑。法案2020年3月26日生效，之後近1年9個月時間都未再有台灣邦交國外交轉向，直至今天的尼加拉瓜。

此外，值得注意的是，尼加拉瓜選擇與台灣斷交的時間點，恰好是美國民主峰會開幕首日。中國先前不滿未受邀出席峰會大力批評美方，選在今天破壞台尼關係，針對美國意味濃厚。（編輯：郭中翰）1101210

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