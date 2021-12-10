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展望2022台股獲利趨緩仍百花齊放　盤點十大熱門趨勢產業

▲展望2022年，中信投顧預期台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，並看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業。（圖／NOWnews資料照片）
▲展望2022年，中信投顧預期台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，並看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-10 11:41:30｜2021-12-10 11:43:25

展望2022年，有投顧業者預期全球經濟維持緩步復甦，美股獲利仍能保持成長，台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，並看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業。另外，在疫情仍不穩定、美國聯準會啟動量化寬鬆政策（QE）退場、通膨壓力並非短期、以及美中兩強交鋒等四大變數干擾下，提醒投資人落實風險控管、聚焦熱門成長產業，仍能掌握來年獲利契機。

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中國信託證券投顧分析台美股市明年預期走勢，同時盤點十大熱門趨勢產業，包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業。

中信投顧指出，電動車是台灣新興的重點產業，在全球主要國家多已設定碳排減量目標、禁售燃油車政策的趨勢下，全球汽車產業持續朝電動化及智慧化發展，未來電池、電機及電控相關系統衍生出的商機相當可觀，包括電池材料、電池管理系統、馬達、充電槍（樁）、中控系統，以及各式電子零組件及第三代半導體元件，如金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等。

另外，車用電子及資料中心為未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網的發展，新增晶圓代工產能主要集中於2023至2024年開出，預估晶圓代工供需吃緊將延續至明（2022）年。

中信投顧表示，伴隨經濟復甦與通膨走揚，聯準會今年11月起，每月縮減購債150億美元，並可望於明年第二季開始升息，預期有升息一次以上的可能。對金融市場而言，購債減少及升息將有利壽險業新錢投報率回升，銀行業利率也得以上調，改善利差空間，壽險及銀行長期核心獲利能力將轉強。另外，疫後各國內需回升可期，線上結合線下、社群帶客銷售的新零售模式將持續蓬勃；航空航運產業在需求回升及油價調降的情形下，獲利仍將維持高檔，料將持續為台股交投的重心之一。

展望明年，中信投顧預估台股整體獲利將趨於持平，其中上櫃市場的成長活力更勝於集中市場，上市總獲利衰退約1.3%，從新台幣3.95兆元下降至3.89兆元，而上櫃總獲利成長約16.3%，由新臺幣0.24兆元提升至0.28兆元。再觀察歷史經驗來看，明年GDP成長率較今年可能明顯下滑，明年全年指數走勢估以大區間橫盤震盪為主。

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