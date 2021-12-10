展望2022台股獲利趨緩仍百花齊放　盤點十大熱門趨勢產業

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中信投顧指出，電動車是台灣新興的重點產業，在全球主要國家多已設定碳排減量目標、禁售燃油車政策的趨勢下，全球汽車產業持續朝電動化及智慧化發展，未來電池、電機及電控相關系統衍生出的商機相當可觀，包括電池材料、電池管理系統、馬達、充電槍（樁）、中控系統，以及各式電子零組件及第三代半導體元件，如金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等。
另外，車用電子及資料中心為未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網的發展，新增晶圓代工產能主要集中於2023至2024年開出，預估晶圓代工供需吃緊將延續至明（2022）年。
中信投顧表示，伴隨經濟復甦與通膨走揚，聯準會今年11月起，每月縮減購債150億美元，並可望於明年第二季開始升息，預期有升息一次以上的可能。對金融市場而言，購債減少及升息將有利壽險業新錢投報率回升，銀行業利率也得以上調，改善利差空間，壽險及銀行長期核心獲利能力將轉強。另外，疫後各國內需回升可期，線上結合線下、社群帶客銷售的新零售模式將持續蓬勃；航空航運產業在需求回升及油價調降的情形下，獲利仍將維持高檔，料將持續為台股交投的重心之一。
展望明年，中信投顧預估台股整體獲利將趨於持平，其中上櫃市場的成長活力更勝於集中市場，上市總獲利衰退約1.3%，從新台幣3.95兆元下降至3.89兆元，而上櫃總獲利成長約16.3%，由新臺幣0.24兆元提升至0.28兆元。再觀察歷史經驗來看，明年GDP成長率較今年可能明顯下滑，明年全年指數走勢估以大區間橫盤震盪為主。