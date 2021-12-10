世界人權日前夕　多名中國維權人士外出受阻

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許艷說，她一直要求當局保證人權、遵守法律，官方也一直在要求或呼籲「依法治國」，「但在世界人權日，他們卻公然把人關在家中，阻止他們出門，這其實是侵犯人權的現象，也對家庭個體造成很大的傷害。」
709案維權律師王全璋的妻子李文足昨天也在推特（Twitter）上傳一段當天上午拍攝的影片。
當時，她一打開家門便有3人堵在門口，王全璋質問對方「你們幹什麼的？我要送孩子上學！」門外一名女子說「我們替你送孩子。」
李文足則氣憤質問對方身份，並表示不可能將孩子交給身份不明的陌生人。門口的兩女一男拒絕告知身份、姓名，男子更表示「你別管，等會兒有人跟你談談」。
據報導，因為709案被註銷牌照的維權律師謝燕益則稱，他所居住的社區門口又開始有人駐守。他的妻子原珊珊表示，帶著女兒去超市時有兩人尾隨。
另外，報導也提到，中國異議人士楊茂東（筆名郭飛雄）的妻子在美國病危之際，他卻於5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失聯。
據報導，郭飛雄今年初欲赴美照顧癌末的妻子張青，但在上海機場遭公安拒絕出境。他5日向友人傳了「我被抓了」訊息後便渺無音信。
報導也提到，郭飛雄在失聯前曾在微信應用程式「國務院客戶端」的「我向總理說句話」官方管道留言，向中國總理李克強求助，希望李克強依據法律和基本人道緊急干預地方當局，允許其前往美國，但未獲回應。
報導表示，中國律師王宇、旅居美國的學者滕彪、藝術家艾未未、六四學運領袖周鋒鎖、王丹等海內外華人也發表聯名信，呼籲中國領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許他盡快出國照顧妻子。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101210