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世界人權日前夕　多名中國維權人士外出受阻

▲12月10日是世界人權日，多名中國維權人士及家屬的出行再度受限。圖為中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）
▲12月10日是世界人權日，多名中國維權人士及家屬的出行再度受限。圖為中國國家主席習近平。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-10 12:27:03

（中央社台北10日電）12月10日是世界人權日，多名中國維權人士及家屬的出行再度受限，中國維權律師余文生妻子許艷、人權律師謝燕益、維權律師王全璋妻子李文足等人昨天紛紛在推特發文表示外出受阻或被跟蹤。

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德國之聲引述許艷表示，她9日上午帶孩子上學時發現，約9人堵在家中，門完全無法推開，對方告訴她到10日晚間都不能出門；她問對方11日會不會讓她出門後，但未獲答覆。

許艷說，她一直要求當局保證人權、遵守法律，官方也一直在要求或呼籲「依法治國」，「但在世界人權日，他們卻公然把人關在家中，阻止他們出門，這其實是侵犯人權的現象，也對家庭個體造成很大的傷害。」

709案維權律師王全璋的妻子李文足昨天也在推特（Twitter）上傳一段當天上午拍攝的影片。

當時，她一打開家門便有3人堵在門口，王全璋質問對方「你們幹什麼的？我要送孩子上學！」門外一名女子說「我們替你送孩子。」

李文足則氣憤質問對方身份，並表示不可能將孩子交給身份不明的陌生人。門口的兩女一男拒絕告知身份、姓名，男子更表示「你別管，等會兒有人跟你談談」。

據報導，因為709案被註銷牌照的維權律師謝燕益則稱，他所居住的社區門口又開始有人駐守。他的妻子原珊珊表示，帶著女兒去超市時有兩人尾隨。

另外，報導也提到，中國異議人士楊茂東（筆名郭飛雄）的妻子在美國病危之際，他卻於5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失聯。

據報導，郭飛雄今年初欲赴美照顧癌末的妻子張青，但在上海機場遭公安拒絕出境。他5日向友人傳了「我被抓了」訊息後便渺無音信。

報導也提到，郭飛雄在失聯前曾在微信應用程式「國務院客戶端」的「我向總理說句話」官方管道留言，向中國總理李克強求助，希望李克強依據法律和基本人道緊急干預地方當局，允許其前往美國，但未獲回應。

報導表示，中國律師王宇、旅居美國的學者滕彪、藝術家艾未未、六四學運領袖周鋒鎖、王丹等海內外華人也發表聯名信，呼籲中國領導人尊重法律和基本人道，立即釋放郭飛雄，並允許他盡快出國照顧妻子。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101210

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