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皮膚科胡怡萱醫師指出，卸粧產品可從清爽到油狀加以分類：卸粧水及卸粧凝露較清爽，大多不含油，成分以界面活性劑為主，適合清潔皮膚表面髒污、出油或礦物粉末等，但它不適合敏感肌或乾燥肌使用，因為界面活性劑及其內含的多元醇很容易刺激皮膚。
油量再增加一點為卸粧乳，通常會添加少許界面活性劑，屬於卸粧類的中間產品，適合化淡粧的民眾；含油量高者是卸粧霜、甚至卸粧油，成分常見有礦物油、植物油、人工合成油、乳化劑及少許界面活性劑等，適合化濃粧或使用防水性化粧品的民眾使用，但對痘痘肌及油性肌易有致痘風險。
檢視使用化粧品種類決定卸妝需求 洗卸合一、卸妝棉這樣用
至於常見的洗卸合一或是卸粧棉，胡怡萱醫師說明，洗卸合一適合淡粧；卸粧棉則可依自身需求，選擇偏水狀或偏乳狀產品。此外，卸粧棉的質地很重要，若太過粗糙又用力擦拭，很容易傷害角質層。
不少人對卸粧存有疑問，像是只擦防曬或隔離霜要不要卸粧？眼唇周圍要用眼唇專用卸粧液嗎？胡怡萱醫師強調，若防曬劑非防水持久型，用一般洗面乳即可；若防水性高、潤色功效強，就要卸粧徹底清潔，也可依使用說明來判斷，像是有些睫毛膏會強調用溫水或洗面乳即可卸除，有些則強調要卸粧。
卸粧有撇步 輕柔為關鍵手法
卸粧有無特定手法？胡怡萱醫師分享，別用摩擦力來帶走彩粧，而是以足夠的量，輕輕按摩、繞圈，做到徹底清潔。
食藥署也提醒，卸粧時應依照產品的標示與注意事項使用，勿購買來路不明或標示不清的商品，以確保安全。
資料來源：健康醫療網 卸妝水、卸妝油、洗卸合一…怎麼卸才乾淨？ 醫解析「卸妝攻略」
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