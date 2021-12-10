邱澤、許瑋甯假戲真做！《當男人》變紀錄片 網跪求續集
藝人許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，怎料2人卻「假戲真做」，許瑋甯今（10）日無預警透過IG拋出震撼彈，曬出與邱澤的親暱合照，甜喊：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是，我們結婚了！」貼文曝光後讓大批網友又驚又喜，笑說《當男人戀愛時》根本就是2人的紀錄片，直呼：「阿成跟浩婷戲外完美大結局」、「可以拍續集了」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-10 13:00:34
許瑋甯、邱澤閃婚新聞一釋出，除了大批藝人獻上祝福之外，網友們也紛紛湧上留言區表態，表示這是2021年底最驚人的消息：「還在期待2人何時交往，沒想到已經直接跳級到結婚了」、「這一對根本沒有在演」，另外還有一派網友表示當時合照一曝光，乍看之下以為是許瑋甯和邱澤一同代言戒指：「我誤認為是在業配戒指」、「我剛以為是廣告」。
事實上，許瑋甯、邱澤7日就在證婚人藍心湄的見證下登記結婚，藍心湄也向《NOWnews今日新聞》透露2人交往細節、分享心情：「邱澤本來就很欣賞許瑋甯這個演員，他們談過很多辛苦的戀愛後，更懂得珍惜彼此，2方的家長我都很熟，他們希望可以快點抱孫，越多越好，這就是我們長輩最大的祝福。」