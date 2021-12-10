邱澤5任緋聞對象都是女神　楊丞琳和許瑋甯還是高中閨密

今年40歲的邱澤稱勘圈內「超強發電機」，出道後幾乎每拍一部戲都會傳緋聞，情史十分精采，對象包括楊丞琳、陳喬恩、唐嫣、李毓芬、張鈞甯都是女神等級，不過或許太年輕，分手沒有處理妥當，讓前任都頗有怨言，邱澤一度被冠上「渣男」封號，所幸靠著實力派演技，慢慢挽回聲勢，站穩圈內男女通殺的「台劇男神」地位！





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▲邱澤和楊丞琳只短短交往了8個月。（圖／翻攝皮皮王微博）

邱澤與楊丞琳2003年合作《原味的夏天》相戀，但交往期間8個月，僅見面了10次，楊丞琳不習慣邱澤的冷淡行為，主動提出分手，邱也一口答應，讓楊丞琳很受傷，直到2018年兩人才在台北電影節破冰，楊丞琳恭賀邱澤獲得最佳男主角，堪稱世紀大和解。而許瑋甯與楊丞琳是高中閨密，這段三角關係日後格外受關注。邱澤與陳喬恩則是因《福氣又安康》結緣，女方被拍到夜宿邱澤家，戀情因而曝光，但遭男方否認。之後戲散情也散，陳喬恩不願再提對方，似乎分得並不愉快。





▲邱澤和唐嫣分手不愉快，他被觀眾怒罵渣男。（圖／翻攝SUPER仁微博）

大陸女神唐嫣也是邱澤舊愛，兩人2010年拍攝《夏家三千金》時相互有好感，之後邱澤在微博曬出賽車內部裝設，意外出現唐嫣照片，戀情因此露餡。唐嫣還放下身段，為他在家刷馬桶、洗地板，最後卻因第三者介入分手，傳出唐嫣為他自殘、輕生，大陸觀眾怒罵他是「渣男」。而這個第三者，相傳就是李毓芬，邱澤拍攝《小資女孩向前衝》與她結為好友，傳她飛往深圳探班，造成邱澤、唐嫣感情破裂，又被媒體拍到兩人深夜聚會，但李毓芬不認戀情，堅稱是順道送好友回家。





▲邱澤和張鈞甯合作《八歲的爸爸》傳出緋聞。（圖／翻攝《八歲的爸爸》微博）

桃花滿滿的邱澤2019年再和張鈞甯合作《八歲的爸爸》，被拍到甜蜜遊車河，邱澤大方表示「努力追求中，請大家給祝福」，張鈞甯卻以「感謝抬愛」委婉拒絕，給了邱澤軟釘子碰。



