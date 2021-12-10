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衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，一般民眾若遇到掉髮便十分緊張，常會認為自己是「鬼剃頭」，事實上，所謂「鬼剃頭」在醫學上稱作「圓禿」，發生的機會不太高，男女發生機率一樣，在任何年紀都有可能發生。
然而，掉髮可分為生理性及病理性掉髮，正常狀況下掉頭髮其實不用特別擔心焦慮，但短時間大量落髮就須追治療。常見脫髮的原因有過度緊張、睡眠不足、營養不良、頭皮發炎，此外，某些特別的疾病像甲狀腺功能低下、大量出血、生產完後、更年期前後，因內分泌失調，也會引起不正常的掉髮。
中醫治療掉髮 補益氣血、疏肝理氣、調補肝腎
賴博政醫師說明，中醫理論認為「腎藏精，主骨生髓，其華在髮」，腎精虧虛，縱慾過度，毛髮得不到足夠的滋養就會因此落髮。另外，飲食的缺乏或偏食，也有可能引起不正常的脫髮，因為在營養不良的狀況下，人體氣血不足以滋潤毛髮而產生掉髮。再者，因為突發的事件，造成情緒的起伏過大，肝失調達，也是造成落髮的原因。中醫在治療上以整體為考量，針對不同的體質以及各類不同病因，補益氣血、疏肝理氣、調補肝腎都是針對掉髮的治療原則。
當歸首烏雞湯 補腎填精、養血烏髮
那平常可以吃什麼幫助預防掉髮甚至進一步延緩頭髮變白呢？賴博政醫師提供一道當歸首烏雞湯供民眾料理。
【材料】雞腿或雞胸肉適量(烏骨雞尤佳)、當歸3錢、何首烏3錢，枸杞5錢、紅棗10顆，米酒、生薑、食鹽等適量。
【做法】1.將雞肉洗淨，切開成數段；當歸、首烏、枸杞、紅棗洗淨，生薑切片
備用。
2.先將雞肉汆燙去血水後洗淨，放入適當清水並將其他藥材放入。
3.以小火燉煮兩小時，最後再加入食鹽調味，即可食用。
因為烏骨雞具有補腎填精、養血烏髮的作用，而當歸可補血養血，何首烏更具有黑鬚髮、益精髓的效果，枸杞可以養肝明目，針對氣血不足的民眾，可以當食療使用。
賴博政醫師提醒平時預防保健也十分重要，並提供以下三點「撇步」預防掉髮的發生。
1.均衡的飲食：因毛髮生長需要營養來源，所以必須補充足量的營養，飲食應避免由炸烤辣等重口味的飲食。
2.養成良好衛生習慣：建議用中性的洗髮精洗頭，若頭皮容易出油，油脂分泌過量，容易堵塞毛孔，另外須避開刺激性的洗髮精，避免過度刺激。
3.保持心情愉悅：正向樂觀，讓心情不處於憂鬱、悲觀、緊張的情緒，可降低掉髮的發生。
（文／賴博政醫師提供）
資料來源：健康醫療網 壓力太大落髮量驚人 中醫推一雞湯養血烏髮
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