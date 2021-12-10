Maserati Ghibli GT / Quattroporte GT 385 萬元起勁現性能轎跑魅力!

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動感優雅並存 性能轎跑Ghibli
依照動力模式的不同，全新2022年式Ghibli劃分出搭載全新 48V架構 2.0L 高效混能動力、行駛體驗優雅舒適且從容不迫的「GT」車型；配備 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎、充分展現Ghibli車系運動型格的 「Modena」車型；以及坐擁V8引擎爆發580匹強勁馬力、透過賽車設計元素強化轎跑外觀的高性能 「Trofeo」車型。
Ghibli GT搭載Maserati自主研發的高效混能動力系統，2.0L直列四缸引擎搭配48V輕油電系統，再透過eBooster電控渦輪串聯傳統渦輪增壓，不僅擁有330匹馬力及450牛頓米的豐沛輸出，飽滿迅捷的低轉速扭力更可提供輕快靈巧的駕馭感受；在外觀部分，新年式Ghibli GT標配更為霸氣的19” Poseidone輪圈及紅色剎車卡鉗；引擎蓋前端也換上與全新超跑MC20相同的橢圓廠徽，前葉子板則鑲嵌專屬的「GT」草寫字樣，同時在標誌性的散熱鰭孔下緣以及全新C柱三叉戟廠徽也都點綴有GT車型的獨特藍色烤漆，象徵引領未來的新世代風采。
不只是提供熱血暢快的駕馭感受，Maserati亦將行車安全放在首位，總代理臺灣蒙地拿特別為新年式Ghibli GT導入ADAS先進駕駛輔助套件作為台灣標準配備▲，其中ACC主動巡航控制系統與Stop & Go停止/起步功能可自動調節速度，以保持與前方車輛的預設距離，在快速道路和高速公路上行駛更加安全舒適；LKA車道維持輔助系統能夠識別車道標線並啟動轉向輔助，以防止無意間的跨越車道造成危險；ABSA主動式盲點偵測輔助系統可以在變換車道、超車或停車時，幫助駕駛人監測由側面和後方盲點進入的車輛，加上可在危急情況下迅速停止車輛、降低從後方追撞前車風險的進階前方撞擊警示輔助系統，全面性地防止或降低車輛與乘員損傷。
積極駕馭導向的Ghibli Modena，及擁有巔峰性能Ghibli Trofeo，除了外觀上清楚可見侵略外放的運動化前後保桿造型，以及前葉子板上的「Modena」、「Trofeo」專屬字樣之外，更令人熱血沸騰的莫過於引擎蓋底下出自法拉利Maranello工廠的強勁動力心臟：Ghibli Modena配備最大輸出350hp/500Nm的3.0L V6雙渦輪增壓缸內直噴引擎，搭配序列式ZF八速手自排變速箱，0-100km/h加速僅需5.5秒、極速267km/h；而堪稱Maserati有史以來最速轎跑的Ghibli Trofeo搭載3.8L V8雙渦輪增壓引擎，擁有高達580hp/730Nm的剽悍動力，不僅可於4.3秒完成零百加速、極速更上看326km/h，同時還配備CORSA賽道模式並具有彈射起步功能，加上狂放高亢的經典引擎聲浪，展現無可比擬的跑格魅力。
不凡領袖風範 品牌旗艦Quattroporte
誕生於1963年、以義大利文「四門」為名的Quattroporte，甫問世便以優雅修長的動感輪廓，結合出色性能與動態表現，開創全球首見的高性能大型豪華轎跑級距。之後歷代Quattroporte雖然在設計風格上多有變化，但始終堅守豪華四門轎跑定位，廣受名流雅士的喜愛，亦曾獲選為義大利總理的指定座駕，充分彰顯與眾不同的領袖氣質。如今新年式Quattroporte匯聚令人回味無窮的經典設計元素、純正熱血的賽車傳統，以及毫不妥協的義式工藝，成為品味買家最為嚮往的Maserati旗艦車款。
2022年式Quattroporte車系同樣導入全新車型規格劃分： GT車型搭載3.0L V6雙渦輪增壓引擎，具備暢快帶勁的350hp/500Nm最大輸出，外觀部分亦以精緻細膩的設計細節和前葉子板上的專屬「GT」字樣，進一步強調優雅豪華的駕馭氛圍；而最高性能的Trofeo車型則採用3.8L V8雙渦輪增壓引擎，580hp/730Nm的澎湃動能可帶來0-100km/h加速僅需4.5秒、極速上看326km/h的極致性能，再次顛覆世人對於豪華房車的期待與想像！
2022年式Ghibli / Quattroporte轎跑雙車系正式上市 敬邀貴賓鑑賞
透過全新車型規格劃分帶來更加鮮明的個性風貌，新年式Ghibli / Quattroporte轎跑雙車系即日起正式在臺發表，Ghibli車系基本車價378萬起；Quattroporte 車系基本車價598萬起，預約鑑賞敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968。
更多產品資訊請造訪官方網站：
【Ghibli GT】 https://bit.ly/202112-PRESS_GHGT_TAI
【Quattroporte GT】https://bit.ly/202112-PRESS_QPGT_TAI