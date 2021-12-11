春浪早鳥搶票「這天」開跑！粉絲敲碗老王樂隊、好樂團
2022「春浪山線．台中」將移師台中森渼原，在明年3月5日到3月6日兩天熱鬧展開，眾多藝人一起用音樂、露營、市集與原創音樂，帶給民眾完整音樂節體驗。第二組卡司組合「TizzyBac」、「老王樂隊」以及「好樂團」，讓不少粉絲直呼絕對要搶到早鳥票，相關早鳥雙票種也將在12月12日，於KLOOK開放限量搶購。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-11 10:50:13
今年全新升級的春浪音樂節，希望與觀眾們一起「走進山，奔向海」， 感受音樂「療癒」的力量，因此2022「春浪山線．台中」希望用「進山洞，進山動！」的概念出發，與親友、毛小孩在廣闊的山林中大口呼吸，也和自己重新對話。
今年活動特別選在鄰近台中大甲的「森渼原」絕佳場地，用「音樂節+露營」的最佳音樂節體驗方式感受一個自在歡笑的週末時光。極致限量12組的「一十二鳥票」，除了一張單人雙日門票外，還有豪華周邊禮包，同時也開售的限量「山山不來遲aka早鳥票」，則可用1500元暢享雙日豐富的娛樂內容。
此次2022「春浪山線．台中」除了熱鬧的舞台演出外，還將提供多種不同的露營方案。無論是頂級奢華的Glamping，或是享受與朋友一起 DIY搭建屬於自己風格的帳篷，都能享受音樂吃喝美食，並隨時回到屬於自己的小天地放鬆充電，享受最Chill的體驗。