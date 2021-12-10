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挖愛哩餒！邱澤追許瑋甯細節公開　認定4點「就是你了」

▲邱澤（左）和許瑋甯結婚了。（圖／資料照）
▲邱澤（左）和許瑋甯結婚了。（圖／資料照）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-10 14:23:05

許瑋甯和邱澤合作電影《當男人戀愛時》爆緋聞，但據悉2人早已交往，證婚人藍心湄向《NOWnews今日新聞》透露他們交往細節，彼此欣賞孝順、貼心、愛媽媽之外，也都經歷過辛苦戀愛，而許瑋甯的媽媽老早認定邱澤，藍心湄也鼓勵小倆口要辦宴客，讓家人開心、分享喜氣。

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▲藍心湄祝福許瑋甯和邱澤。（圖／藍心湄臉書）
▲藍心湄祝福許瑋甯和邱澤。（圖／藍心湄臉書）
藍心湄是第一個知道許瑋甯和邱澤交往的人，從邱澤開始追求許瑋甯，到前幾天公證結婚，她都參與其中，「邱澤本來就很欣賞許瑋甯這個演員，一直都很欣賞她，但他們一直都沒有合作過，以前拍戲時就有聊過。」坦言現在喜訊公布，終於可以笑著說出來，希望許瑋甯、邱澤可以好好珍惜這段得來不易的感情。

藍心湄跟邱澤、許瑋甯的家長熟識，她透露許瑋甯的媽媽很喜歡邱澤，邱媽媽也一直希望兒子快點談戀愛，藍心湄與雙方母親見證2人結婚時，感動到哭。問及邱許交往細節、欣賞彼此哪裡？藍心湄透露他們孝順、貼心、愛媽媽，加上都經歷過辛苦的戀愛，藍心湄就認為愛情沒有對錯，只是在不同時間遇到不一樣的人，她很開心小倆口「在對的時間遇到對的人」。

邱澤跟許瑋甯個性低調，家長也不敢提婚宴，怕給他們壓力，藍心湄則鼓勵2人「一定要請」，畢竟家長已有年紀，造福長輩，也可以分享喜悅給大家。藍心湄也希望許瑋甯和邱澤可以趕快生小孩，因為雙方家長急著抱孫，「最好是生到不能再生，越多越好，這就是我們長輩最大的祝福。」

▲《當男人戀愛時》的經典台詞「啥款」風靡全台。（圖／記者陳思誼 攝)
▲許瑋甯和邱澤（左）因作品結緣相戀。（圖／資料照)
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