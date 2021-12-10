年前遭人資單獨約談！男嗨是「升職預兆」 網愣：你完了
已到2021年末，對上班族來說，最期待的莫過於可以拿到象徵一年辛勞的年終獎金，也期待新一年是否有升遷或其他面向的發展。就有網友說自己在年前被人資約單獨會面，開心地認為這是自己的升遷機會，可網友們看後卻紛紛搖頭，認為這是不祥的預兆。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 14:56:21
原PO於PTT上發文，說明近期人資主管突然在早上找他單獨會面，他開心地分享這個消息，認為肯定是自己的工作能力被看到，頗有升職的預兆，「我要出頭天了嗎？ 終於輪到我升職加薪了嗎？」
網友們卻紛紛搖頭，認為在年前被約談並不是好事「私人物品先收一收吧」、「你傻了，過年前才是開除最好時機 ，省年終」、「我上個月剛被資遣給您參考一下」。
多數網友認為，若有提拔他的意願，通常是由直屬長官約談「我們公司升遷是主管找 開除是人資先找XD」、「你是不是沒升過職啊？升職是上面的直屬長官約你，而HR單獨找你就是掰了，所以接到HR的邀約大家都知道了」。
原PO約談後回報狀況「終於出來了，人資找也是有好處的吧，問我明年有沒有甚麼職涯規劃，對於現在工作有沒 有甚麼展望，人生未來的規劃等等？」，見其結果網友仍一致認為「通常是資遣，或想留你就問你要不要換單位」（編輯：李惠婷）