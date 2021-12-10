滿足春節每個「食」刻　KKLife 360度年味　擺桌輕輕鬆鬆

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KKLife「無添加鍋物」燉出無負擔年味
說到過年圍爐，核心就是那塞滿食材的鍋物，光是看了就令人垂涎三尺，對此，KKLife「無添加鍋物」系列，讓你我不必出門，就能吃得超豐盛！其中「胡椒豬肚雞湯」，特選國產帶骨雞腿肉和豬肚為底，搭配溫補的天然藥材多段燉煮，湯頭辛香濃郁不嗆辣。另外，喜歡蔘氣滋補的人更可以選擇「雙蔘烏骨全雞湯」，選用的紅蔘、人蔘都符合藥品優良製造規範(GMP)合格之藥材，不含重金屬及農藥殘留。KKLife的「無添加鍋物」，強調的就是無人工色素、味精、甜味劑和防腐劑，純粹精燉的湯頭，一口喝下立即感受到年節該有的滋味。
異國年菜 滿足全家老小的除夕味蕾
近年來，除了過年在家圍爐吃鍋，也有不少家庭習慣在餐廳品嚐各國料理，在KKLife的美食清單中，也有多樣化異國菜，透過簡單加熱就能還原餐廳級美食，包括美式餐廳必吃的「蜂蜜蘋果醬烤豬肋排」，以嚴選豬肋排，搭配獨家蒸煮技術，在烹調時肉汁不流失，骨肉好分離，再搭配酸甜爽口蘋果蜂蜜沾醬，呈現豐富層次口感。同時，獨具日系風味的「沖繩軟骨」及搭配泰式椰香及香茅、九層塔等香料的「泰式紅咖哩雞」，也為年菜餐桌添上畫龍點睛的一筆。
小份量混搭風 年菜可以這樣吃！
如今外地工作已是常態，但就算過年無法回家團圓，過年期間可別委屈自己，KKLife除了有多人開飯的組合，也有個人餐的多元搭配，譬如干燒蝦仁米漢堡、白醬松露蕈菇派等各種小份量中西式主菜，除了混搭豐富料理，更不能忘了來點個人湯品。
屬於個人年菜系列的「紅棗人蔘雞湯」，有著「食紅棗，年年好」的吉祥寓意，以甘甜紅棗熬煮，搭配厚實雞腿肉，香軟入味，生津回甘的人蔘湯，養氣兼暖胃；如果是愛吃羊肉的你，可就不能錯過「紅燒羊肉湯」，每一塊軟嫩羊肉塊搭配獨家紅燒湯頭，導入怡人中藥香氣，1到2人剛剛好的份量，即使人少少，也能為平時辛勞的自己，補上剛剛好的元氣。
雖然時代在走，過年的方式百百種，但不變是，一樣要用好食來精彩年節的溫暖記憶。
官網優惠：12月月起，年菜消費滿1,200贈KKLife限量保冷袋一只，送禮自用兩相宜。滿3,000元送胡椒豬肚雞湯一組(價值699元，2袋入)
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