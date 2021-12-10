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滿足春節每個「食」刻　KKLife 360度年味　擺桌輕輕鬆鬆

▲KKLife觀察近年來市場趨勢與家庭結構的轉變，推出「無添加鍋物」、「異國年菜」和「小份量混搭美食」，創造更多人生精彩「食」刻。（圖／品牌提供）
▲KKLife觀察近年來市場趨勢與家庭結構的轉變，推出「無添加鍋物」、「異國年菜」和「小份量混搭美食」，創造更多人生精彩「食」刻。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

2021-12-10 17:30:00

2021進入尾聲，眾所期待的春節即將來臨，每到這個時候，過年餐廳、年菜都是許多人討論的話題，但時代改變，過年的方式也在改變，不論是大家族圍爐、小家庭年夜飯或自己過年的人都為了兼顧便利和美味，轉為從網路預購佛跳牆、鍋物等年菜組合，來創造屬於自己的精彩年味。

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長期開發冷凍食品的KKLife，便觀察近年來市場趨勢與家庭結構的轉變，推出「無添加鍋物」、「異國年菜」和「小份量混搭美食」，讓你吃進去的不只是美味，也創造更多人生精彩「食」刻。

▲KKLife「無添加鍋物」系列，純粹精燉的湯頭，一口喝下立即感受到年節該有的滋味。（圖／品牌提供）
▲KKLife「無添加鍋物」系列，純粹精燉的湯頭，一口喝下立即感受到年節該有的滋味。（圖／品牌提供）
KKLife「無添加鍋物」燉出無負擔年味

說到過年圍爐，核心就是那塞滿食材的鍋物，光是看了就令人垂涎三尺，對此，KKLife「無添加鍋物」系列，讓你我不必出門，就能吃得超豐盛！其中「胡椒豬肚雞湯」，特選國產帶骨雞腿肉和豬肚為底，搭配溫補的天然藥材多段燉煮，湯頭辛香濃郁不嗆辣。另外，喜歡蔘氣滋補的人更可以選擇「雙蔘烏骨全雞湯」，選用的紅蔘、人蔘都符合藥品優良製造規範(GMP)合格之藥材，不含重金屬及農藥殘留。KKLife的「無添加鍋物」，強調的就是無人工色素、味精、甜味劑和防腐劑，純粹精燉的湯頭，一口喝下立即感受到年節該有的滋味。

▲KKLife多樣化異國菜包括美式餐廳必吃的「蜂蜜蘋果醬烤豬肋排」，透過簡單加熱就能還原餐廳級美食。（圖／品牌提供）
▲KKLife多樣化異國菜包括美式餐廳必吃的「蜂蜜蘋果醬烤豬肋排」，透過簡單加熱就能還原餐廳級美食。（圖／品牌提供）
異國年菜　滿足全家老小的除夕味蕾

近年來，除了過年在家圍爐吃鍋，也有不少家庭習慣在餐廳品嚐各國料理，在KKLife的美食清單中，也有多樣化異國菜，透過簡單加熱就能還原餐廳級美食，包括美式餐廳必吃的「蜂蜜蘋果醬烤豬肋排」，以嚴選豬肋排，搭配獨家蒸煮技術，在烹調時肉汁不流失，骨肉好分離，再搭配酸甜爽口蘋果蜂蜜沾醬，呈現豐富層次口感。同時，獨具日系風味的「沖繩軟骨」及搭配泰式椰香及香茅、九層塔等香料的「泰式紅咖哩雞」，也為年菜餐桌添上畫龍點睛的一筆。

▲KKLife除了有多人開飯的組合，也有適合小家庭的小份量年菜搭配。（圖／品牌提供）
▲KKLife除了有多人開飯的組合，也有適合小家庭的小份量年菜搭配。（圖／品牌提供）
小份量混搭風　年菜可以這樣吃！

如今外地工作已是常態，但就算過年無法回家團圓，過年期間可別委屈自己，KKLife除了有多人開飯的組合，也有個人餐的多元搭配，譬如干燒蝦仁米漢堡、白醬松露蕈菇派等各種小份量中西式主菜，除了混搭豐富料理，更不能忘了來點個人湯品。

屬於個人年菜系列的「紅棗人蔘雞湯」，有著「食紅棗，年年好」的吉祥寓意，以甘甜紅棗熬煮，搭配厚實雞腿肉，香軟入味，生津回甘的人蔘湯，養氣兼暖胃；如果是愛吃羊肉的你，可就不能錯過「紅燒羊肉湯」，每一塊軟嫩羊肉塊搭配獨家紅燒湯頭，導入怡人中藥香氣，1到2人剛剛好的份量，即使人少少，也能為平時辛勞的自己，補上剛剛好的元氣。

雖然時代在走，過年的方式百百種，但不變是，一樣要用好食來精彩年節的溫暖記憶。



官網優惠：12月月起，年菜消費滿1,200贈KKLife限量保冷袋一只，送禮自用兩相宜。滿3,000元送胡椒豬肚雞湯一組(價值699元，2袋入)

KKLifeX紅龍食集官網：https://www.kklife.com.tw/

 

 

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