疫情推波助瀾「浩瀚湖濱城」複合式小型商用空間需求增

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據了解，這波新冠肺炎疫情衝擊之下，催生不少創業者，複合式小型商用空間需求也因此大增，對於SOHO族或中小型企業來說，可單獨亦可合併使用的小型商用空間，有較大使用彈性，漸漸成為市場主流產品。
豐邑機構總經理邱崇喆表示，配合人口不斷增加的趨勢，台中市有多項大型建設陸續推動，以台中市東區為例，就有包括：延續日本三井不動產成功打造國內第一座東京臨海型購物商城、原版移植至台中東區的台糖湖濱特區、以及耗費百億興建的LaLaport大型購物商場，引進國際品牌、超人氣排隊美食、大型親子娛樂設施等等，該商場預計2022年下半年開幕。而「浩瀚湖濱城」預售案地點就在「三井LaLaport」購物商場首排。
就交通上來看，除了74號台中環線可迅速抵達高鐵，並串聯國道一號、三號、中投公路之外，另有600億車站計畫、未來捷運藍線B20，可說放眼全台中，就屬東區軌道經濟動能最多。
台中市府耗費鉅資「六百億」大車站計畫，積極啟動東區再造。大智路打通貫通前後站，同時串連各項重大建設。以台中車站為中心，集結捷運藍線、綠空廊道、湖濱特區、日本三井LaLaPort等優勢，東區的增值潛力宛如台北南港，發展指日可待。
此外，值得關注的是，為了加深世代對話，發掘具未來觀點的優秀設計人才，豐邑機構與海悅國際聯手舉辦「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，經過一連串初審、複審嚴格篩選後，已從入圍的八名參賽者中，選出前三名最優秀的空間設計師，分別是廖薇亦-金獎、陳麗容-銀獎、郭紘瑋-銅獎。
「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」頒獎典禮於台中豐邑MOXY酒店舉辦，由小提琴演奏開場，網紅孝英擔任頒獎典禮主持人，並由中華民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立，以及中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮等四人組成評審團隊，他們表示，「創意表現」、「切題呈現」、「表達與美感」是此次主要評分標準，而前三名的分數差距極小，可說都是一時之選！