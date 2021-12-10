許瑋甯情史慘烈　悔婚阮經天「8年被劈4次」

長腿又香香的女神許瑋甯結婚了！今（10）日許瑋甯宣布嫁給《當男人戀愛時》男主角邱澤，「成婷CP」修成正果，獅子座的許瑋甯談起戀愛敢愛敢恨，只有0跟100分，沒有中間值，4段緋聞情史囊括了阮經天、王柏傑、劉又年、邱澤的名字，其中阮經天的8年情傷她最重，傳出男方劈腿4次、當許瑋甯是工具人。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-10 15:11:10｜2021-12-10 16:12:10
許瑋甯、阮經天昔日是凱渥模特兒經紀公司同門，2007年被拍到在墾丁海邊約會，阮經天豔陽下幫許瑋甯擦防曬油，戀情因此曝光，許瑋甯11年前陪阮經天在金馬獎拿下最佳男主角，阮經天第一時間給她擁抱，她也大方允諾：「如果你得獎，你想要什麼我都可以給你。」愛得高調又甜蜜。
雖然交往8年期間論及婚嫁，但是阮經天傳出一共劈腿4次，名字與台中妹、周冬雨、大陸已婚H女星等人牽扯在一起，2015年許瑋甯心死分手，搬出愛巢。許瑋甯接著和《失控謊言》的合作男星王柏傑同遊京都鴨川，阮經天出局無望復合，但許瑋甯澄清去日本是工作，否認探班過王柏傑。
許瑋甯後來與廣告導演劉又年爆出祕婚2年，在去年離婚，主因是兩人長期分隔台灣、中國大陸兩地，婚後生活的相處觀念不合，不過許瑋甯從未承認離婚，只表示：「我們兩個人都想往那條路上走，但是沒有成功，還是謝謝大家關心，現在很好。」為這段4年感情畫下句點。
今年6月許瑋甯手滑上傳邱澤汐止住家的窗景，熱戀消息不逕而走，不過兩人低調呵護戀情，直到邱澤在台北電影節奪第二座影帝，才罕見放閃「感謝我的女主角」。證婚人藍心湄說，邱澤一直都很欣賞許瑋甯，而許媽對女婿更是滿意，小倆口有太多共通點，孝順、貼心、愛媽媽，加上都經歷過辛苦的戀愛，終於在對的時間遇到對的人。