君主廢後宮只為她！容貌傾國傾城　摩洛哥傳奇王妃薩爾瑪

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1999年，仍在大學就讀的薩爾瑪，在一場舞會中，邂逅了當時還是王儲的穆罕默德，後者對她一見傾心，無視15歲的年齡差距，向薩爾瑪展開熱烈的追求，2人墜入愛河；在穆罕默德登基成為摩洛哥國王後，便向薩爾瑪求婚，盼望能與摯愛的女子攜手度過一生。
然而，作為一名有能力、有學識的現代女性，薩爾瑪深知，自己無法適應摩洛哥王室長久奉行的一夫多妻制，不願與其他女人共享丈夫。於是，薩爾瑪向穆罕默德提出一項空前的請求，即對方只能有她一個妻子。
雖然這項要求，在講究平等的民主國家看似理所當然，但對出身伊斯蘭王室的穆罕默德來說卻不容易，畢竟他的父祖也都不只有一位妻子，而且在阿拉伯國家，女人的地位普遍低於男性，有時甚至僅僅被視為生育機器。
不過，深愛薩爾瑪的穆罕默德，選擇力排眾議，邁出改革的腳步，修改憲法，規定男子若要娶一位以上的妻子，必需通過財務審核和元配同意；而他要與平民女子薩爾瑪成婚的消息，也震撼了摩洛哥全國。
穆罕默德連婚禮的舉行都一反舊俗，先是2001年10月，於王宮內舉辦一場小型王室婚禮，再於2002年3月舉辦全國性婚禮，為期3天，廣邀全球嘉賓共襄盛舉。薩爾瑪除了被丈夫封為「Lalla」（皇室頭銜，與公主擁有同等地位），不必穿著罩衫與面紗以外，更可以參與皇室的外交事務，不必做個默默無聞，只能隱居於深宮的王妃，也象徵摩洛哥女性的權利和地位，獲得相當重要的提升。
婚後10多年的時間，薩爾瑪與穆罕默德過得相當幸福，2人育有了1子1女，即穆萊·哈桑王子(Prince Moulay Hassan)和拉拉·卡迪佳公主(Princess Lalla Khadija)。有著一頭亮澤紅捲髮、白皙肌膚的薩爾瑪，每每出現在公眾場合，總是穿的典雅入時，傾世容貌、儀態萬千，讓她有了「全球最美王妃」的盛譽。
善良的薩爾瑪，還成立了多個慈善基金會，為弱勢者奔走，在人民眼中，她是一位兼具知性、優雅、美貌與智慧，多重正向特質的王妃，也大大改善了摩洛哥數百年來男尊女卑的風俗。
可惜的是，童話般的愛情故事，似乎並沒有迎來一個美滿的大結局。自2017年後，薩爾瑪便鮮少在皇室活動中露面，當地媒體曾於2018年的報導中，以國王的前妻稱呼薩爾瑪，間接證實2人離婚的消息。不過對於這些報導或傳言，當事人始終保持沉默，從未公布婚姻現狀以及分開的理由，外界也無從確定，這位王妃究竟身在何處、日後有什麼打算。
昔日高調秀恩愛，後來卻猝然消失於公眾視線，無論如何，這位富有傳奇色彩的摩洛哥王妃，將一直存在人民的心中。