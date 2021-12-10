邱澤閃婚「許瑋甯情敵崩潰」 女星喊：為一個女人離開我
邱澤、許瑋甯因《當男人戀愛時》爆出緋聞，今（10日）直接閃婚，消息震撼全網。與邱澤在電影中有多場對手戲的鍾欣凌、LULU也都回應此事，鍾欣凌開玩笑說「雖然我跟瑋甯是情敵」，再表示她當時沒留意到邱許互動，可見2人片場愛得相當低調，而LULU則在節目《婚禮歌手》臉書底下大喊：「我主持不下去，我太難過了！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-10 15:35:49
鍾欣凌片中飾演邱澤的討債集團老闆娘，2人有不少對手戲，她今接到他們喜訊，震驚表示：「聽到那剎那尖叫『嗚！怎麼可能？』因為他們直接跳過疑似交往、被偷拍，而是直接宣布我們結婚了，我覺得真的是太給力了，怎麼可以那麼浪漫？真的是迅雷不及掩耳。」
鍾欣凌還表示，拍攝過程沒注意到他與許瑋甯，「沒留意到的原因是，我只有對到邱澤，沒有對到瑋甯，對戲就看到他很深情的對浩婷，竟然為了一個女人要離開我，邱澤真的很入戲」。最後也對小倆口獻上祝福，「兩個人能在一起真好，互相找到歸宿、互許終身是非常美的事情，雖然我跟瑋甯是情敵，開玩笑的，我給她滿滿的祝福，天造地設的一對，我非常祝福他們」。
節目《婚禮歌手》也在第一時間發文祝福邱澤、許瑋甯結婚，寫下：「邱澤、許瑋甯的婚禮若由我們辦你各位覺得如何？」片中與邱澤有親密床戲的LULU，就在底下回應：「我主持不下去，我太難過了！」失戀留言引起諸多少女共鳴，超過7000人按讚悼念逝去的單戀。