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兒童拐賣隱現公權力魅影 中國依法治國仍有長路

▲中國兒童拐賣議題近期受到熱議，想「依法治國」就得面對必然的公權力黑幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國兒童拐賣議題近期受到熱議，想「依法治國」就得面對必然的公權力黑幕。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2021-12-10 16:17:16

（中央社台北10日電）一部有關兒童失蹤案的電影「親愛的」當年贏得高票房，將中國兒童拐賣議題推到鎂光燈之下。電影原型的主角孫海洋近日找到失散了14年的兒子，並引出類似案件背後公權力失職瀆職的問題。

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2007年10月，4歲的孫卓在深圳市遭人口販子綁架，他的父親孫海洋將自己的包子店改名為「懸賞二十萬尋兒子店」，並發起「尋子聯盟」，與公益組織、警方、媒體合作，幫許多父母找回了被拐賣的孩子，卻始終沒找到自己兒子。

孫海洋的故事成為2014年電影「親愛的」的原型。影片當年獲得逾5000萬美元的票房，將中國拐賣兒童議題推到了鎂光燈之下。

本月6日，孫海洋夫婦終於結束了14年的尋子之旅。在DNA比對後，與已經18歲、與養父母住在山東的孫卓重逢。相關新聞在中國社群媒體受到熱議，關注人數高達2300萬。

綜合德國之聲中文網、多維新聞等媒體近日報導，破獲孫卓拐賣案的中國警方將一名吳姓嫌犯逮捕歸案；孫卓的養母則獲保釋，等待司法判決。

拐賣兒童事件多年來在中國一直備受關注。據公益組織「寶貝回家志願者協會」創建的網站，截至2018年，網站上還有超過4萬個家庭在尋找自己的孩子，而且平均每天有11個尋找孩子的家庭在網上註冊。

多維新聞認為，公權力在拐賣兒童中充當的失責、甚至幫兇角色應引起警醒。中共中紀委官網8日發表、題為「誰給被拐孩子辦戶口？公權力絕不能成為幫兇」文章，就揭開了另一種權力「燈下黑」。

文章說，「被拐兒童不具備上戶口的條件，若能瞞天過海安然落戶，極有可能存在著出生證造假以及戶籍部門瀆職的問題」。若有公職人員把關審核不嚴不實、敷衍應付，或與不法分子串通，為非法辦理戶口大開方便之門，都意味著公安戶籍部門管理的疏忽和衛生系統「內鬼」的存在。

報導表示，孫卓拐賣案雖發生於14年前，「但是期間大概率存在的公權瀆職甚至違法的行為」若不曝光於天下，顯然有違中共當局「依法治國」的理念。

其他例如大學入學考試冒名頂替、持多個戶口購買多套房產、在逃人員辦理假戶口「漂白」身分等現象，背後都涉及違規違法辦理戶籍和偽造身份證件，甚至權錢交易、利益輸送。

報導說，中共要在「依法治國」道路上繼續前行，就必然要面對依然存在的瀆職甚至執法犯法等公權力黑幕，而「就目前的各種情況看，這條路顯然還長」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101210

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