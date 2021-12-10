兒童拐賣隱現公權力魅影 中國依法治國仍有長路

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孫海洋的故事成為2014年電影「親愛的」的原型。影片當年獲得逾5000萬美元的票房，將中國拐賣兒童議題推到了鎂光燈之下。
本月6日，孫海洋夫婦終於結束了14年的尋子之旅。在DNA比對後，與已經18歲、與養父母住在山東的孫卓重逢。相關新聞在中國社群媒體受到熱議，關注人數高達2300萬。
綜合德國之聲中文網、多維新聞等媒體近日報導，破獲孫卓拐賣案的中國警方將一名吳姓嫌犯逮捕歸案；孫卓的養母則獲保釋，等待司法判決。
拐賣兒童事件多年來在中國一直備受關注。據公益組織「寶貝回家志願者協會」創建的網站，截至2018年，網站上還有超過4萬個家庭在尋找自己的孩子，而且平均每天有11個尋找孩子的家庭在網上註冊。
多維新聞認為，公權力在拐賣兒童中充當的失責、甚至幫兇角色應引起警醒。中共中紀委官網8日發表、題為「誰給被拐孩子辦戶口？公權力絕不能成為幫兇」文章，就揭開了另一種權力「燈下黑」。
文章說，「被拐兒童不具備上戶口的條件，若能瞞天過海安然落戶，極有可能存在著出生證造假以及戶籍部門瀆職的問題」。若有公職人員把關審核不嚴不實、敷衍應付，或與不法分子串通，為非法辦理戶口大開方便之門，都意味著公安戶籍部門管理的疏忽和衛生系統「內鬼」的存在。
報導表示，孫卓拐賣案雖發生於14年前，「但是期間大概率存在的公權瀆職甚至違法的行為」若不曝光於天下，顯然有違中共當局「依法治國」的理念。
其他例如大學入學考試冒名頂替、持多個戶口購買多套房產、在逃人員辦理假戶口「漂白」身分等現象，背後都涉及違規違法辦理戶籍和偽造身份證件，甚至權錢交易、利益輸送。
報導說，中共要在「依法治國」道路上繼續前行，就必然要面對依然存在的瀆職甚至執法犯法等公權力黑幕，而「就目前的各種情況看，這條路顯然還長」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101210