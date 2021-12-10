韓國單日確診連3天破7000例　縮短追加接種間隔

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韓國中央災難安全對策本部今天開會決定，將18歲以上成人追加接種間隔從原本的6個月縮短至3個月。防疫通行證效期則維持為6個月。
當局表示，縮短接種間隔是為讓民眾在通行證到期前有更充足時間安排追加接種。此外也將在聽取專家意見後，決定是否延長追加接種後防疫通行證的效期。
至於將防疫通行證適用範圍擴大至未成年人所引起的爭議，當局表示，疾病管理廳與教育部仍維持在不損及制度原則下，盡量找出解決實行上不便之處的方法。
韓國當局規劃明年2月將防疫通行證適用對象擴大至12至17歲未成年族群，出入補習班、自習室、圖書館時都必須出示通行證，遭批評變相強制未成年人接種疫苗，妨害學習權。
韓國自6日起實施強化防疫措施，出入餐廳、咖啡店等大眾利用設施時須出示完成接種的防疫通行證，未接種者不可群聚，13日起將開始對違反規定者開罰。
韓國至今累計確診50萬3606例，截至今天凌晨零時新增7022例，包括39例境外移入及6983例社區感染；危重症患者達852例。
韓國總理金富謙今天表示，確診者症狀惡化至危重症比例高於預期，必須盡快解決病床不足問題。韓國政府將為此下達行政命令，於全國28間綜合醫院徵用約2000張病床。（編輯：陳惠珍）1101210