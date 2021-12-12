交換禮物怎選？「這一物」被嫌到爆：超敷衍、收到很困擾
歲末年終，聖誕節最期待的，莫過於和家人朋友一起吃個聖誕大餐，能炒熱氣氛的交換禮物當然也少不了，但要挑選到皆大歡喜的好禮物，不傷感情又不會被虧爆人氣禮物可不好選，一個不小心搞不好又送到地雷，讓收禮者森七七就慘了！《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤最近一年內「交換禮物」話題的網路聲量表現，選出十大人氣及十大地雷禮物，在人氣禮物方面，香氛、巧克力、護手霜堪稱前三受歡迎的好物，但馬克杯、皮夾、錢包可就是最讓人「倒彈」的選擇，挑選禮物最好避開些。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-12 08:07:00｜2021-12-12 08:11:31
觀察網友最熱論的人氣交換禮物可發現，「香氣類生活小物」最受到大家歡迎，例如香氛（第一）、護手霜（第三）、香水（第四）、蠟燭（第五）、精油（第六）等，都有相當高的人氣。像是有許多網友表示「香氛蠟燭這種平常不會想到要買的東西，收到會很開心耶，香香的聞了心情也好」、「上次聖誕節收到護手霜超讚啊，味道不要太雷都用得到吧」看來實用的生活小物真的是會送到心坎裡。不過有個小小地方得注意，因為氣味喜好因人而異，萬一送到對方不愛的氣味，那反而就踩到大地雷！
另外，網友也力推「巧克力」絕對是交換禮物首選之一，「收到巧克力真的比收到一些有的沒的裝飾好」，引發許多人心有戚戚焉的回應，「高級巧克力這種真的不會有人嫌」、「巧克力真的讚啊，吃完就好了，又不佔空間！」看起來比起用不到又佔空間的裝飾品，巧克力好吃又不佔空間，因此絕對是交換禮物好選擇之一。
不過，有好當然就有壞，觀察網友最常討論「最地雷」的交換禮物，「馬克杯」聲量居冠，「不要再送馬克杯了…家裡杯子用不完」、「馬克杯真的超敷衍，感覺就是之前收到的禮物再拿出來送」，甚至有網友大罵：「一般馬克杯真的還好了，之前拿過上面有印照片跟名字的…超困擾，想送給別人也不行。」所以這個老梗千萬別再拿出來用啦！至少等人家都打破沒得用了再送比較好（大誤）。
另外，「皮夾」和「錢包」則因個人喜好品牌及款式不同，聲量也高居第二及第三名。「男友聖誕交換禮物送了皮夾，但真的不喜歡要老實說嗎？」，「對…我覺得這種東西（皮夾）還是一起去現場挑比較保險。」除此之外，近年來很夯的倒數月曆（第四）及彩妝（第五），也是許多人心目中的地雷。「倒數月曆就是看起來漂亮而已，很多都是冷門(保養品)小樣」、「收到一整組同品牌的彩妝，但我對那個牌子大過敏，後來朋友問好不好用也不敢老實講」看起來彩妝品牌喜好因人而異，送禮還是盡量避開為妙。