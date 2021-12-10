霍建華《華燈2》狠嗆林心如：辦妳喪禮！徐若瑄8大咖登場
Netflix懸疑影集《華燈初上》第二部12月30日上架，今（10）日曝光2分鐘預告，霍建華客串演出的馬天華，就是道上聞風喪膽的「檜木」，為了報仇，在告別式上當面對林心如嚴詞威脅，「之後我會用更高、更好的規格，來辦妳的喪禮。」衝突張力一觸即發，此外，最新一波超華麗客串卡司登場8位新角色，包括徐若瑄、吳慷仁、王淨、曾敬驊、王靜瑩、林柏宏、9m88、何思靜等演員加入演出行列。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-10 16:45:59｜2021-12-10 17:01:44
預告的最後一幕，「光」的最大勁敵，由吳慷仁挑戰愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，是第二部在條通裡的重要神祕人物，吳慷仁笑稱劇中不走氣質路線，是「硬漢型媽媽」，他表示：「這次跟心如姐的合作很開心，她不管是在表演和製作上都非常穩重且到位，而且店裡的其他小姐們也很專業，雖然對戲不多，但有幾場戲，一進到『光』，就能看出每位小姐都有自己的特色跟個性，小連導演和編劇小杜哥將角色形塑得很立體，很開心加入這個團隊一起演出。」他也暗示「寶寶」的出場，將會帶給觀眾耳目一新的歡樂場面，令人相當期待。
第二部多位重量級卡司登場，徐若瑄客串演出「光」日式酒店的前任老闆「瓊芳媽媽桑」，新生代演員9m88不僅受邀演唱插曲更義氣相挺演出小姐；林柏宏客串雜誌社學長，與張軒睿、郭雪芙將有精彩對手戲。第二部劇情也將揭露羅雨儂與蘇慶儀在年輕時的過往，並邀來王淨、曾敬驊、何思靜演出年少時代，以及許久未見的女星王靜瑩客串楊謹華的母親，母女之間劍拔弩張的關係也讓人為之好奇。
徐若瑄也在IG曝光劇照，她穿著旗袍、皮草，搭配珍珠項鍊，打扮時髦又貴氣，旗下的小姐有楊謹華、謝瓊煖、9m88等，徐若瑄說：「你可能不太習慣看我這樣濃妝豔抹、珠光寶氣風塵味，沒關係，反正那不是我。」讓人更好奇在「光」日式酒店裡發生過什麼故事。