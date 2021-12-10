星際航艦開進台南？星宇航空搭載星宇箱 勇闖潮流藝術界
雖然因為疫情不能出國玩，但對於航空業的熱情不能冷卻，星宇航空搭載星宇箱再次勇闖潮流藝術界，這次攜手新光三越台南新天地，舉辦「星宇箱登陸計劃名人藝術展」，展出十款由各界領航品牌創意翻玩的星宇箱，即日起至2022年2月6日，要在小西門B1連通道免費參觀。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-10 16:42:01
星宇航空公關長聶國維及各參展品牌代表也都連袂出席，宣告星宇箱名人藝術展正式登陸府城！這次展場由星宇航空親自操刀設計，以星際航艦為主題定調，整體選用太空炫銀背景為背景，並創意打造14扇機窗展示各款星宇箱作品，搭配LED光條勾勒機窗輪廓營造宇宙氛圍，民眾可以透過機窗近距離觀賞展品。
聶國維提到，星宇箱最初以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，以禮盒形式推出1.0、2.0及3.0不同版本，星宇創意推出星宇箱名人藝術展，邀請各界領航品牌打造別具風格的星宇箱，希望透過本次進駐藝術展，讓更多人喜愛星宇航空及星宇箱。
本次星宇航空帶著星宇箱登陸新光三越台南新天地，邀請十家領航品牌創意打造星宇箱展品，其中也有來自台南的品牌如奇美博物館、蜷尾家及新光三越台南新天地，透過業者的各式創意合作展現不同城市風貌。
星宇箱登陸計劃名人藝術展場地
展覽地址：台南市中西區西門路一段658號 新光三越台南新天地 小西門 B1F 連通道
開放時間：週一至週日11:00-22:00 （國定假日以新光三越台南新天地營業時間為主）