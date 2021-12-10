認尼國斷交出自其內部問題 林俊憲：台灣不應妄自菲薄
尼加拉瓜宣佈與我國斷交，並轉而與中國建交，民進黨立委林俊憲今（10）日下午對此表示，這已經是尼加拉瓜第二次與台灣建交後又斷交，但是比起雙方關係，尼加拉瓜自身的內部問題與國際環境才是斷交主因。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-10 15:52:31
林俊憲提到，台尼兩次斷交相隔20幾年，但是決定的總統居然是同一個，尼加拉瓜剛舉行完選舉，現年76歲的奧蒂嘉總統已經是第4次連任，他在選舉期間被指控打壓反對派，選舉結果出爐後立刻引起國際社會質疑和制裁，這次斷交恐怕也是為了轉而尋求中國支持來抗衡制裁。
林俊憲說，在這種情況下，無論台灣做什麼都無法改變尼國的決定，因為根本不是斷交主因，長年以來台灣對邦交國的幫助有目共睹，對於尼加拉瓜的決定，台灣不惡言相向，也不評論他國內政，還是給予祝福，畢竟中國的外交承諾跳票已經不是一兩次，索羅門就是最好的例子。
林俊憲認為，台灣的外交處境艱難，背後遠因是過去國共長年爭奪中國代表權，換個角度思考，讓台灣代表整個中國也不符事實，因此近年外交策略不再拘泥於和中國爭奪正式邦交，陷入一中框架中，而是以更多元的形式與相同理念國家實質交流，成績也有目共睹。
林俊憲說，如果斷交是台灣做出惡意行為造成，那麼應該檢討；但若不是的話，那就不應該妄自菲薄，繼續扮演世界的良善力量、做自己就好。