NBA／勇士菜鳥飆37分 柯爾樂開懷：單場28投我也沒有過
金州勇士人才濟濟！19歲菜鳥Moses Moody(穆迪)近期被下放發展聯盟，前天出戰阿瓜卡連特快艇轟下37分10籃板，勇士主帥Steve Kerr(柯爾)為此也感到相當開心，並稱讚單場出手28次很厲害。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-10 16:09:39
勇士堪稱本季板凳深度最佳的一隊，主力「K湯」Klay Thompson、去年榜眼中鋒James Wiseman，還有精神領袖Andre Iguodala都還在傷兵名單內，但勇士已經以21勝4負雄踞聯盟榜首。
為了鞏固戰績並讓新秀有成長空間，因此下放第7順位新秀Jonathan Kuminga和第14順位新秀Moody到聖克魯茲勇士隊磨練。後者本季場均上場僅有5.8分鐘。
來到發展聯盟Moody幾乎都能先發打好打滿，8日出戰阿瓜卡連特快艇，上場35分鐘，28投12中，包含三分球11投5中，高效進帳35分10籃板4抄截，Kuminga則貢獻次高的25分4助攻。
Kerr談起菜鳥們的表現，「Moody是名出色的射手，在訓練時就能看的出來。我很高興他和JK在發展聯盟打得很好，他們能成為前幾順位被選中的球員都是有原因的。我為他單場28次投籃感到驕傲，我從來沒出手過這麼多次。」