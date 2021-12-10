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病毒外洩？　中研院P3實驗室一員工確診

病毒外洩？　中研院P3實驗室一員工確診
病毒外洩？　中研院P3實驗室一員工確診

健康醫療網

2021-12-10 17:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】昨（9）日晚上爆出一名本土確診案例，終結35天的本土案例+0，中央流行疫情指揮中心也於晚間九點加開臨時記者會證實此消息，確定新增一例新冠肺炎本土案例（案16816），為中研院P3實驗室人員，因出現味嗅覺異常自行前往採檢確診。今（10）日下午的記者會中，指揮官陳時中也表示，至今已匡列接觸者110人。

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匡列隔離110人　可能發病時間點有三

案16816原為中央研究院員工，離職隔日確診，陳時中說明，區管中心及地方衛生局昨日晚間已積極匡列接觸者並隔離，全部到集中檢疫所隔離採檢，目前有97人居家隔離、13人自主健康管理，此110人當中，86人為陰性，24人檢驗中。陳時中也提醒，檢驗為陰性者不代表未染疫，可能為尚未發病，仍需要進行隔離。

陳時中表示，該案於11月26日時出現咳嗽症狀、12月4日咳嗽加劇、12月8日出現味嗅覺喪失症狀，這三個都是可能的發病時間點，將針對這三個時間點進一步調查，但隔離與防治會以26日為準。

SOP操作失誤？實驗鼠咬傷傳染？　仍無法判定

關於案16816到底在何處感染？是否為實驗鼠傳染？陳時中表示仍必須進一步進行調查才能判定，但目前研判在社區感染的可能性較低，應該是在實驗室中感染，但到底是SOP操作失誤或是實驗鼠咬傷傳染，目前仍無法判定。

動物傳染給人有相關案例　但並非主要傳染途徑

由於該女曾被實驗鼠咬傷，外界也討論動物是否會將新冠病毒傳染給人，醫療應變組副組長羅一鈞回應，根據美國CDC官網資料，去年11月於丹麥首次發現水貂大規模染感冠病毒，還傳染給養殖場人員，因此全面撲殺丹麥境內水貂。後續荷蘭與波蘭也有相關動物傳人的新冠病毒案例。

羅一鈞進一步分享，動物研究顯示，有許多哺乳類，如貓、狗、鼠、兔、豬等，都可能傳染新冠病毒，動物間也會相互傳染。靈長類如恆河猴、食蟹獼猴、狒狒等，也可能感染新冠病毒並生病。動物傳染給人的報告一直存在，但並非為主要傳染途徑，也不是造成大流行的主因。



資料來源：健康醫療網 病毒外洩？　中研院P3實驗室一員工確診

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