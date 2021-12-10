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案16816原為中央研究院員工，離職隔日確診，陳時中說明，區管中心及地方衛生局昨日晚間已積極匡列接觸者並隔離，全部到集中檢疫所隔離採檢，目前有97人居家隔離、13人自主健康管理，此110人當中，86人為陰性，24人檢驗中。陳時中也提醒，檢驗為陰性者不代表未染疫，可能為尚未發病，仍需要進行隔離。
陳時中表示，該案於11月26日時出現咳嗽症狀、12月4日咳嗽加劇、12月8日出現味嗅覺喪失症狀，這三個都是可能的發病時間點，將針對這三個時間點進一步調查，但隔離與防治會以26日為準。
SOP操作失誤？實驗鼠咬傷傳染？ 仍無法判定
關於案16816到底在何處感染？是否為實驗鼠傳染？陳時中表示仍必須進一步進行調查才能判定，但目前研判在社區感染的可能性較低，應該是在實驗室中感染，但到底是SOP操作失誤或是實驗鼠咬傷傳染，目前仍無法判定。
動物傳染給人有相關案例 但並非主要傳染途徑
由於該女曾被實驗鼠咬傷，外界也討論動物是否會將新冠病毒傳染給人，醫療應變組副組長羅一鈞回應，根據美國CDC官網資料，去年11月於丹麥首次發現水貂大規模染感冠病毒，還傳染給養殖場人員，因此全面撲殺丹麥境內水貂。後續荷蘭與波蘭也有相關動物傳人的新冠病毒案例。
羅一鈞進一步分享，動物研究顯示，有許多哺乳類，如貓、狗、鼠、兔、豬等，都可能傳染新冠病毒，動物間也會相互傳染。靈長類如恆河猴、食蟹獼猴、狒狒等，也可能感染新冠病毒並生病。動物傳染給人的報告一直存在，但並非為主要傳染途徑，也不是造成大流行的主因。
資料來源：健康醫療網 病毒外洩？ 中研院P3實驗室一員工確診
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