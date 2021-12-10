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想好孕，掌握「三要」關鍵並及早使用政府補助
中華民國生育醫學會理事長張帆表示，依據內政部統計資料顯示，台灣男女初婚年齡男性平均32.3歲、女性平均30.3歲。晚婚，再加上台灣傳統社會價值是「先婚後有」，造成青年男女結婚後生育黃金年齡相對有限。
若不想讓健康狀態影響後續生育計畫，不妨參考「30要知道、35要諮詢、40要支援」原則，依據女性年齡，進行不同的生育規劃。張帆表示，當女性過了30歲，婚後建議夫妻兩人善用婚後孕前健康檢查，同時進一步了解是否有家族史，以及是否存在有可能提高不孕風險的潛在疾病，例如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等。
台灣生殖醫學會秘書長何信頤表示，若已知有不孕症危險因子，如有子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，應提早接受評估。常見檢測包括血液荷爾蒙檢測、精液檢測、超音波檢查、內視鏡檢查以及輸卵管攝影等。
35歲以上女性有懷孕計畫者，不妨及早諮詢專業不孕生殖機構，半年內無法懷孕，建議接受不孕症治療。40歲以上女性想孕要更積極，建議直接尋求醫療專業意見，了解是否可能需要試管嬰兒等療程，且為了母體以及胎兒健康，也須適時接受相關篩檢與孕期健康管理。
人工生殖補助上路 施打新冠疫苗也不影響不孕治療
何信頤指出，只要是一般夫妻，一方為我國國籍，而且妻子未滿45歲，並具不孕症診斷證明需進行試管嬰兒療程的民眾，都可以申請。目前全台逾90家衛福部國民健康署特約人工生殖機構都可以提供醫療服務，同時一併協助補助資格的線上申請。
而在疫情時代，沒有慢性疾病的育齡男女，通常不是新冠疫苗的優先接種對象，部分民眾在近期才有機會順序排到疫苗。究竟是不是要等完整接種兩劑疫苗再接受不孕治療？何信頤表示，疫苗接種與不孕療程不相排斥，只要避開取卵、植入或是人工授精療程兩日內，以免疫苗副作用或發燒影響醫療判斷即可。
資料來源：健康醫療網 疫情嬰兒荒！生育率不增反減 新生兒人數跌破16萬
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