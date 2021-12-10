▲ FUSO 長期推動兒童安全宣導及商用車安駕營公益活動卓越有成！DTAT 獲 2021 交通部金安獎

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DTAT 從生命關懷為出發點，長年發揮企業影響力，號召全台車主及社會各界積極參與公益事務，推動各項交通宣導活動及捐贈車輛投入救災，深獲各界一致肯定。今年（2021）10 月榮獲交通部主動提名「金安獎」—企業團體貢獻獎項，首次奪得代表交通產業最高殊榮，有「道安界奧斯卡」之譽，可說實至名歸。DTAT 執行長王立山表示：「十分感謝交通部長官們的肯定，讓 DTAT 做更大的夢，擴大各項公益活動層面，為台灣道安議題帶來更多正能量，也期望透過安全宣導，將正確且實用的道路安全觀念傳達給更多民眾。」
不要跟大車躲貓貓！遊戲中認識視線死角、內輪差，從小鞏固交安觀念
為讓孩童從小培養正確、安全的用路觀念，為國小學童量身打造簡單易懂的道安講座，並將5噸貨車開進華山劇場，由主持人帶領，跟大車玩起捉迷藏！小朋友輪流上車，體驗小小駕駛情境，其餘小朋友則躲在貨車的各大死角處，從駕駛、用路人角色間切換體驗，引導小朋友深入認識到馬路上可能發生的危險，並學習如何在馬路口保護自己。除了教導小朋友如何規避道路風險外，活動中也安排 FUSO CARE 行動餐車，讓小朋友們自己動手 DIY 可愛翻糖造型蛋糕，豐富的體驗為活動更增添樂趣。
廣受好評的FUSO商用車安駕營四度開辦，運匠上路更安全
FUSO 身為商用車的龍頭品牌，不僅期望帶給商車駕駛擁有根深蒂固的駕車安全觀念，對於用路人的人生安全及家庭幸福也同樣注重。雖然全台仍持續抗疫中，但 FUSO 排除萬難，再度攜手內政部消防署訓練中心合作舉辦第四屆「商用車安駕訓練營」，吸引超過 50 位車主，來體驗業界唯一的大型車安駕訓練課程。
為期兩天的營隊共分為學科課程與術科訓練，上午由20年講座經驗的南投縣警察局交通隊李安景組長出席，教授「防禦駕駛」，並輔以實際大車案例說明；下午則由專業教練一對一指引學員進行實車演練，現場設置五大關卡，包括濕地剎車、曲巷轉彎、視線死角演練、緊急事故脫困、狹橋駕駛等真實情境，讓學員學以致用，實際操作駕駛提昇應變能力。活動後，每位學員獲頒結訓證書、英雄胸章，以及防禦駕駛手冊及各項紀念禮品，感謝所有用心進修防禦駕駛的安駕英雄！活動現場亦有歷屆學長姐主動回鍋，重新穩固安駕知識，對今年的體驗內容表示肯定：「每年的課程都推陳出新！且除了駕車技巧，正確安駕觀念也是保護自己的重要技能，非常推薦商車駕駛朋友報名參加！」
FUSO 在台已經深根 60 年有餘，秉持著「一起運轉、深耕台灣」的品牌承諾，長期積極投入各項公益活動，並響應政府共同推廣道安活動，持續守護所有運匠及用路人的生命安全財產。今年更首次針對學童族群進行宣導，目的便是讓行車安全從基礎扎根，未來能讓更多生命獲得保障，安心出門，平安回家。