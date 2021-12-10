後悔為大S蓋S Hotel？汪小菲：投資酒店沒有滿足感

自從上月宣布離婚的汪小菲，8日首度公開露臉，和母親張蘭一起為《麻六記》餐廳成都分店剪綵，他難得接受大陸媒體專訪，暢談創業心路歷程，坦言自從喪失《俏江南》主導權後，做過其他事業，包括投資、開酒店等等，但都沒有獲得感（滿足感），所以才會召集以前同事重啟餐廳，做點接地氣的家常菜，似乎對在台灣投資以大S為名的S HOTEL，語氣略有懊悔。





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▲汪小菲坦言6年來投資、炒房地產，都沒有讓他獲得滿足感。(圖／翻攝紅星新聞FB)

汪小菲離婚後首度現身，當日戴金邊眼鏡、穿著西裝，顯得相當斯文有禮，開直播向網友們介紹新店，全程笑容滿面，看上去心情不錯，頗有霸道總裁的FU，網友們也紛紛送上祝福。





汪小菲接受《紅星新聞》採訪，透露重返餐飲業的內心轉折。自認已經40歲了，隨著年齡增長，性格、心態都會產生一點變化，去年疫情爆發後，他整整待在台北6個月，都沒回北京，認知到疫情對餐飲業將是一個衝擊、重新大洗牌，突然覺得機會來了，現在進軍餐飲業會有好位置。





他坦言，「我過去6年吧，做了很多投資，房地產、酒店啊都做過，就是沒從中得到什麼獲得感（成就感），跟以前同事聊天，大家都很懷念在俏江南那段日子，可以出國比賽，接觸世界各地美食」，做房地產心累啊，投資雖然獲得一些回報，但這不屬於自己要做的事情，「我覺得各盡其職，社會上也是，每一個人他所扮演的角色都不一樣」。他認為人生到了一個新階段，想踏踏實實做一點熟悉的事，把工作重心放回餐飲。





▲汪小菲離婚時，首度露臉剪綵。(圖／翻攝汪小菲微博)

其實當年大S嫁給汪小菲時，正是俏江南事業最風光之際，沒想到張蘭之後拉攏資金加入、在香港上市，卻因經營不善沒了主導權，還惹上官司，大S因此被取笑嫁了假豪門。汪小菲今年在微博自曝在唐山買了1800多平米的地開店，投資上億元人民幣，卻拿不到房產證，原來是房產公司抵押了他的土地房產，以謀求自己的貸款，忍了10幾年決定提告。



