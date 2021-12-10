Mazda3 獲美國 IIHS 撞擊測試 Top Safety Pick＋ 最高評價
Mazda3 除了全車系標配完整 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，車身結構的安全性近日更獲得美國公路安全保險協會 Insurance Institute for Highway Safety（以下簡稱 IIHS）的權威性認證。美國IIHS在最新且更嚴苛的車輛撞擊測試當中，針對 33 輛 2021-2022 年式的小型車，進行模擬真實情境的測試，Mazda3 Sedan / Hatchbac k在相當嚴苛的 9 項測試中拿下最高安全評價 Top Safety Pick＋。在同樣獲得 Top Safety Pick＋的其他車款中，Mazda3 也是現行台灣市場有導入銷售的唯一獲獎車款。
2GameSome - 有車賞
2021-12-10 18:25:01
自 2020 年以來，IIHS 不斷提高撞擊測試標準，針對更符合市場實際狀況的資料及路面情境進行調整，並因應全球製造商所販售的 SUV / Pick-up 車型快速增長，同步調整了車重與車速等撞擊規範。最新版撞擊測試車以 1,896 公斤的車重及60km/h速度來衝撞受測車款的側邊，相較於以往 1,496 公斤及 50km/h 而言，撞擊能量提升達 82％。IIHS 透過更嚴格的檢測項目，包含駕駛與副駕駛側的小偏位撞擊（small overlap front）、正面撞擊（moderate overlap front）、側面撞擊（original side）、車頂強度（roof strength）等九項，有效提升測試精準度與數據的真實性。
IIHS 測試研究顯示，中小型輕量級車款的安全性在先天上較居弱勢，因此絕佳的安全防護更加重要。Mazda3 Sedan / Hatchback 在最新撞擊測試中，包含駕駛小偏位撞擊、正面撞擊、側面撞擊以及頭部安全等皆拿下「Good」的最佳評價。Mazda3 獲得 Top Safety Pick＋ 的殊榮。