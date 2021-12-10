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竹縣「AI智慧園區」 緯創資通營運總部今動土

▲位於新竹縣「AI智慧園區」內的緯創資通營運總部，今(10)日動土開工。(圖／新竹縣政府提供)
▲位於新竹縣「AI智慧園區」內的緯創資通營運總部，今(10)日動土開工。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-10 18:29:38

新竹縣政府表示，新竹縣最重要政策五支箭之一的「AI智慧園區」已在今年3月全面完工，縣府團隊成功引進四大廠商進駐，其中全球最大的雲端伺服器供應商—緯創資通股份有限公司，由縣府跨局處合作展現行政效率，僅用10日即迅速核發建照，今(10)日營運總部正式動土，預計113年下半年完工營運。未來AI智慧園區的四家大廠將陸續啟用營運，可創造4000個就業機會，年產值超過1000億元！

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新竹縣長楊文科表示，目前已是AI人工智慧時代，縣府特別把最精華的土地釋出，引進四家AI相關大廠，把園區當作創新研發的基地，也是技術交流、產學合作的平台，把全國優秀的人才吸引過來，成為全台AI研發的引擎，AI智慧園區首家廠商—緯創資通公司的動土，是非常重要的里程碑。

楊文科說，除了四家廠商陸續進駐的AI產一用地，未來產二用地將設置人才培中心和願景館，讓大家了解半導體和AI人工智能的演變，彙集竹科最重要的晶圓代工上下游產業的發展史，相信對人才的匯集有很大的助益。

楊文科強調，五支箭政策中另兩項科技政策為「科三園區」和「台知園區」，目前都在內政部營建署，期盼中央盡快審查。這兩項計畫對科技轉型和產業發展非常重要，「科三園區」在竹科2100公頃科學園區特定範圍內，本來就是給園區廠商使用，目前除台積電有寶山一期、二期外，其他廠商也殷切盼望取得土地。「台知園區」位在竹北生醫園區對面，計畫牽涉到竹北新都市的發展，也是多年來鄉親們、生醫領域、交通大學希望完成的。期盼中央盡速通過，縣府將接手後續工作。

楊文科說明，高科技產業競爭激烈，政府干涉力量越少越好，產業本身就能在全球拓展業務和升級，地方政府必須營造友善投資環境，讓產業落地生根，居住環境、生活空間、教育托育等條件都能讓產業人才住得安心，專心在研發領域發揮，留住人才，這與合併升格與否沒有太大關聯，身為地方首長須了解產業特性和科技從業人員的需求，努力營造好這些條件，真正讓產業和人才在地紮根。

緯創資通總經理林建勳表示，感謝楊縣長和縣府規劃AI智慧園區，並展現卓越行政效率，協助緯創完成法規程序，迅速取得建照。緯創規劃三年內打造一個符合國際潮流的LEED黃金級智慧綠建築，營運內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。

聯電榮譽副董事長宣明智形容，楊文科縣長就像班長一樣，認真地做好每件事情，不是那種很炫的康樂股長。AI智慧園區這麼重要的地點，一定要找很優秀、先端的廠商，也得配合城市的發展，很高興園區能夠完成，廠商也動土興建，這裡環境好、旁邊就有學校，產業真正能城鎮鄉里互動結合，一方面帶來經濟繁榮，一方面促進就業，這樣的小而美的模式，不同於過去大園區，反而比較像矽谷，新竹縣的AI智慧園區、竹東、芎林等地方，經由引進幾家優秀公司，配合當地便利的生活工作環境、教育條件等，就能留住人才，打造矽谷模式。

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