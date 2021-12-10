竹縣浪漫台3線水岸景觀大道及五龍社區公園完工

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新竹縣政府工務處說，五龍社區公園重新整建工程經費345萬，公園雖然不大，但是小而美、小而精，改善時保留下有歷史意義的五華亭、部分老樹及搖椅，讓民眾休憩時依舊有樹蔭遮陽，並增加一座溜滑梯，讓小朋友可以遊玩，也增設體健設施，讓長輩們可以運動，還有一個小舞台及廣場，可以用來舉辦小型表演活動，重要的是這個遊戲場域已經通過CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」國家級標準檢驗合格，民眾可以安全地使用。
當地社區阿公說，公園位置剛好就在五華工業區門口旁，重建後門面更加分，而且公園內也增加設施，符合長輩活動需求，溜滑梯材質也相當穩固及安全，大小朋友都相當高興，他以後每天都會想來公園走走。
浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道工程總經費2億2352萬元，其中中央補助1億8千餘萬元、縣府自籌4千餘萬元，自108年10月24日開工，經歷516天施工，於今年7月完工報竣、11月驗收完畢，本案道路位於國三竹林交流道東側，為縣道120線12K+100~18K+000路段，全長5.9公里。本案針對瀝青鋪面老舊、管挖回填不實進行路面品質改善，同時協調台電配合將電桿及管線遷移下地，打造可以觀賞優美夕陽的天際線，再配合沿線路側既有護欄清洗上色並加上油桐花與螢火蟲圖案，營造具有在地特色的綠色廊道。
新竹縣政府工務處提到，本工程雖已完工驗收，但台電公司施工過程中遇疫情，嚴重影響派工情形及斷電時程，且斷電期程需配合民生及工業區用電採分區進行停電，目前竹林路以東至台3線路段，台電電桿及路面人手孔下地尚未完成，台電已陸續趕工進行中，預計於明年1月底前完成電桿拔桿、人手孔下地及路面刨鋪作業，施工期間請民眾注意行車安全，希望在農曆年能給予民眾更舒適的道路。