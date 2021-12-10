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竹縣浪漫台3線水岸景觀大道及五龍社區公園完工

▲新竹縣浪漫台3線水岸景觀大道及五龍社區公園，昨(9)日完工啟用。(圖／新竹縣政府提供)
▲新竹縣浪漫台3線水岸景觀大道及五龍社區公園，昨(9)日完工啟用。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-10 18:38:50

新竹縣政府耗資2.2億打造浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道於今年7月完工，除進行路面品質改善、電桿及管線下地工程以及道路綠化植栽等工程外，縣府也傾聽民聲，特別將居民生活息息相關的五龍社區公園進行重新整建工程，昨(9)日舉辦啟用典禮，新竹縣長楊文科、立委林為洲及芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸等來賓，一同到場剪綵與民眾慶祝景觀大道完工及公園整建落成。

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楊文科說，本次前瞻基礎建設工程除道路路面、分隔島等設施以及周邊綠化植栽外，同時特別將五龍社區公園整建一併納入，公園小而美，作為道路軸線上的亮點之一，也感謝立委協助爭取補助，期盼除提昇道路整體服務品質，也能讓公園成為社區民眾的休憩、溜小孩的好地方，芎林的改變大家有目共睹，也是大家團結一心為地方爭取，希望未來持續一起為地方建設努力。

新竹縣政府工務處說，五龍社區公園重新整建工程經費345萬，公園雖然不大，但是小而美、小而精，改善時保留下有歷史意義的五華亭、部分老樹及搖椅，讓民眾休憩時依舊有樹蔭遮陽，並增加一座溜滑梯，讓小朋友可以遊玩，也增設體健設施，讓長輩們可以運動，還有一個小舞台及廣場，可以用來舉辦小型表演活動，重要的是這個遊戲場域已經通過CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」國家級標準檢驗合格，民眾可以安全地使用。

當地社區阿公說，公園位置剛好就在五華工業區門口旁，重建後門面更加分，而且公園內也增加設施，符合長輩活動需求，溜滑梯材質也相當穩固及安全，大小朋友都相當高興，他以後每天都會想來公園走走。

浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道工程總經費2億2352萬元，其中中央補助1億8千餘萬元、縣府自籌4千餘萬元，自108年10月24日開工，經歷516天施工，於今年7月完工報竣、11月驗收完畢，本案道路位於國三竹林交流道東側，為縣道120線12K+100~18K+000路段，全長5.9公里。本案針對瀝青鋪面老舊、管挖回填不實進行路面品質改善，同時協調台電配合將電桿及管線遷移下地，打造可以觀賞優美夕陽的天際線，再配合沿線路側既有護欄清洗上色並加上油桐花與螢火蟲圖案，營造具有在地特色的綠色廊道。

新竹縣政府工務處提到，本工程雖已完工驗收，但台電公司施工過程中遇疫情，嚴重影響派工情形及斷電時程，且斷電期程需配合民生及工業區用電採分區進行停電，目前竹林路以東至台3線路段，台電電桿及路面人手孔下地尚未完成，台電已陸續趕工進行中，預計於明年1月底前完成電桿拔桿、人手孔下地及路面刨鋪作業，施工期間請民眾注意行車安全，希望在農曆年能給予民眾更舒適的道路。

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