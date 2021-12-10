屏東比特犬咬死三歲童　農委會：將儘快推飼主指引

屏東春日鄉日前發生比特犬咬死3歲男童事件，引起外界關注。台灣動物社會研究會等團體今天(9日)在立法院召開記者會，並邀請民進黨立委吳思瑤、國民黨立委蔣萬安、洪孟楷與會，呼籲農委會正視不當飼養造成的人犬衝突，避免悲劇再發生。對此，農委會畜牧處副處長江文全說，目前正在草擬飼主責任指引，會儘快定案，且將成立動保科，將有更多資源能處理相關事宜。
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2021-12-10 19:16:10
台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，近5年接獲約2800個不當飼養檢舉案件，其中以飼主長期關籠、長期拴綁的案例合計占通報案件的一半，且常伴隨環境惡劣、飲水食物不足等動物福利問題。動物社會研究會副執行陳玉敏也表示，根據美國研究，被鍊犬攻擊人類的機率是非被鍊犬的2.8倍。當動物無法擁有正常的社會化互動時，容易產生焦慮，更可能因無法逃離威脅引發攻擊行為。
與會的立委洪孟楷指出，目前政府要求的飼主規範僅限於基礎的接種疫苗、結紮，對於飼養方法沒有明確規範，因此飼主指引有其必要。他也說，動保法規定，任何人不得騷擾虐待或傷害動物，以不人道的方式飼養也是虐待。吳思瑤則表示，農委會即將成立寵物管理科，會有更多資源，應盤點不當飼養的情況，將寵物登記管理，也要提出完善的飼主指引。
面對立委以及動保團體的呼籲，江文全代表主管機關回應，人犬衝突大多來自「正確的飼主責任」以及「人犬如何互動」。他說，農委會近期成立寵物管理科，將針對寵物管理相關事項，朝向強化方向精進，包括飼主責任與產業管理等。他也提到，目前只要地方政府受理檢舉案件，都會派人實際勘查，但以籠子、鏈子飼養犬隻不必然違反動保法，要看是否有虐待傷害的情形。
新聞來源為Newtalk 新頭殼