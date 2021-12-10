台灣房仲業首次唯一獲獎　永慶房屋奪兩座國際級殊榮！

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由亞洲企業商會（Enterprise Asia）籌辦的「IIA國際創新獎」，至今已堂堂邁入第五屆。今年參賽者涵蓋美國、德國、芬蘭、新加坡、台灣、香港等國家，經由國際專業人士組成的評審團，依據創新特點、問題解決能力、獨特性、機構支持性以及未來市場可衡量之成效作為評選標準，永慶房產集團〈i+智慧創新體驗館〉和〈永慶快搜App〉從全球超過260件報名作品當中脫穎而出！
永慶創新孵化器 億元打造〈i+智慧創新體驗館〉
2017年永慶邁入30周年里程碑時，斥資上億元打造〈i+智慧創新體驗館〉，將永慶發跡的「起家厝」，改造成全球房仲業第一個創新服務的體驗場域。以最新實境科技和智能大平台為基礎，提供賞屋全新體驗，充分展現台灣房仲領導品牌追求卓越的決心，不僅成為全球房地產及科技業者競相參訪的創新基地，連同今年的國際創新獎，累積已獲得七項大獎肯定。
〈i+智慧創新體驗館〉作為房仲創新的孵化器，陸續延伸出兩大服務：一為2017年有專利的〈實境找房〉，結合Google街景地圖與室內720度環景照片，從社區到屋內，大小環境一覽無遺，宛如置身當地生活圈。而2018年推出〈實境Live賞屋〉，實踐「異地看屋」服務的想像，消費者透過網路能與永慶房屋專業的經紀人連線，實境互動解說、資訊更清楚！
永慶快搜App推專人導覽 宅家賞屋安心又便利
行動裝置的普及，也改變了消費者的看屋行為！永慶與時俱進，持續投資並優化〈永慶快搜App〉，成功幫客戶省下20%的看屋時間，深獲消費者喜愛，至今下載量已突破100萬人次，更已經勇奪九項大獎肯定。
〈永慶快搜App〉除了承接〈i+智慧創新體驗館〉孵化出的創新服務，更是維護公平交易的神隊友！如：領先政策和同業推出的〈實價登錄3.0-主動揭露成交行情到門牌〉，提供消費者紙本、網路、永慶快搜App等多元的獲取管道，透過即時公開的成交資訊，打造一個公平交易的平台，落實「先誠實再成交」的品牌承諾，讓客戶「因為永慶更加圓滿」。
永慶房屋總經理吳良治更提及，今年新冠疫情達三級警戒，無論屋主或買方、甚至經紀人都不願有過多的陌生接觸，為突破此衝擊，永慶即時推出〈專人導覽〉服務，由經紀人親自錄製影片，以消費者視角介紹房屋特色和優勢，民眾只要上永慶房仲網或是永慶快搜App就能輕鬆看屋，精準解決疫情下的賞屋困境。
30多年耕耘科技和創新 永慶帶領台灣房仲業服務向上提升
回顧永慶的創新發展歷程，永慶一直扮演關鍵領航者角色，帶動產業變革加速推進！2002年無畏網路泡沫，投資千萬打造〈永慶房仲網〉，更教育消費者「買房子，先上網看房子」，帶領房仲業進入「網路看屋」時代。2003年因應SARS衝擊，推出全球首創〈影音宅速配〉，帶領進入「影音看屋」時代。2010年在〈PDA宅速配〉和〈手機宅速配〉推出下，跨入「行動看屋」時代。到2017年，在〈MR智能生活〉服務上市後，台灣房仲業正式進入「智能看屋」時代。
吳良治於線上頒獎典禮致詞時表示，在孫慶餘董事長的帶領下，我們相信「科技創新是產業前進的重要力量」，所以永慶從消費者角度出發，長期研發各項解決消費者痛點的方案，再透過PDCA策略（Plan-Do-Check-Act）的落實，不斷實行、優化、再實行、再優化多項關鍵服務，提供精準的房屋配對建議，縮短了買賣屋決策過程，贏得好口碑。
身為房仲第一品牌的永慶房產集團，堅持與消費者站在一起，持續在服務上勇於創新，提供更多的附加價值，〈永慶實價登錄3.0〉和〈專人導覽〉就是近期最好的實證。未來，永慶將一點一滴建構出健全的產業環境，為保障消費者權益、維護居住正義而努力，藉由數位科技帶來更透明、貼心的服務，成為社會大眾美好生活的創造者。