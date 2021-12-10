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禁預售屋換約！賴正鎰籲踩煞車：平穩地價才是當務之急

▲內政部再出手打炒房，全國商業總會主席賴正鎰做出回應。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
▲內政部再出手打炒房，全國商業總會主席賴正鎰做出回應。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）

編輯中心／綜合報導

2021-12-10 19:51:40

內政部再出手打炒房，9日通過禁止預售屋及新建成屋換屋轉售修正草案，對此，全國商業總會主席賴正鎰認為，政府當務之急應是平穩物價和地價，若嚴法管制預售屋換約，恐導致房地產市場更扭曲，籲內政部「趕緊踩煞車」。

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賴正鎰表示，房產業不認同投機炒房，因此贊成政府抑制投機客炒預售屋紅單，盼市場回歸正常機制，自今年7月實施房地合一稅、實價登錄2.0以來效果頗佳。

賴正鎰指出，鋼鐵、玻璃、水泥等建材原物料，今年以來大漲5成，加上台商回流投資建廠，缺工問題嚴峻，又有科技廠搶工，工資上漲3成至5成。受此影響，每坪建造成本上漲新台幣3萬元至5萬元，建商因而反映成本。

賴正鎰認為，目前打炒房措施調控房地產已足夠，但因成本影響而上漲的房價，是市場機制，政府當務之急應是平穩物價與控制地價，若僅透過高稅制、嚴法限制預售屋禁換約，恐將導致房地產市場更加扭曲。

賴正鎰質疑「難道人民換屋，政府也要過問？」，他說，政府不僅限制預售屋交易行為，且管制5年內不能轉移給二等親以外的人，直言「難道未來只能繼承遺產，市場都不需要買賣」，因此呼籲內政部要趕緊踩煞車。（編輯：林莞茜）

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