胸前開衩到肚臍！米可白穿婚紗超火辣　周孝安不知該看哪

女星米可白在台視八點檔《一個屋簷下》，再度為戲披婚紗，和周孝安擔任林筳諭及楊子儀婚禮的伴郎與伴娘。劇中周孝安先前陪米可白試婚紗，過程心不在焉，獨留米可白一人，讓她心中很不是滋味。周孝安和米可白這次雖然是當伴郎和伴娘，還是特地一同出席試婚紗，周孝安表示，劇中第一次認真看到米可白穿上婚紗的模樣，相當感動，他說：「很難得的經驗，因為很難看到自己喜歡的人，再穿到第二次禮服。」





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▲米可白難得穿性感婚紗，坦言有點害羞。（圖／台視提供）

▲米可白穿著銀灰色禮服，胸前開衩到肚臍，傲人好身材大方全都露。（圖／台視提供）

周孝安透露由於上次劇情試婚紗不歡而散，米可白心情也大受影響，因此拍攝這場戲時，看到米可白心中很是不捨，情不自禁抱了她一下，周孝安說：「希望再抓住一些受傷感情的程度。」米可白也表示：「我很感動耶！人高又帥、還能被這麼厚實的肩膀擁抱。」





米可白穿著銀灰色禮服，胸前開衩到肚臍，傲人好身材大方全都露，顯得相當有女人味。周孝安細心發現米可白心中的不安，關心問道：「是害羞還是不自在？」米可白也坦言：「都有，因為今天服裝又比較露，所以會有一些不自在。」周孝安為了讓氣氛輕鬆些，打趣表示，米可白身材這麼好，在演戲時也造成些「阻礙」。他笑說：「我要嘛就是看她的眼睛，不然就是斜一邊看，不能讓鏡頭看起來我在瞄她的胸部。」





▲由於上次劇情試婚紗不歡而散，周孝安對米可白心中很不捨，情不自禁抱了她一下。（圖／台視提供）

米可白聽了開玩笑說：「會不會是你之前常常瞄，所以有被發現！」周孝安趕緊解釋：「不會，因為我從來沒有被發現過。哈，沒有啦!，有時候某些角度，會被定格結圖說我在看人家胸部，不想讓觀眾誤會了」。台視八點檔《一個屋簷下》每週一至週五晚間8點於台視及三立都會台同步播出，愛奇藝、myVideo及LINE TV也能觀賞。



