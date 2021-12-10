台鐵3個月內爆9起事故！王國材兩度開改革會　提4大指示

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王國材首先指出，在人才留任方面，台鐵局四位處長均反映宜花東等偏遠地區的人才留任意願偏低，如檢查主任、檢查員及監工申請轉調比率高，造成人力出現斷層與工作銜接不易等問題。對此，為提升偏遠地區車站人員留任，已請臺鐵局研議加給制度，並加強技職產學合作，培育進用在地人才。
針對老舊車輛故障率高且維修不易，以及電車線、號誌設備老化等問題，為徹底解決車輛老舊情形，隨著新城際列車、區間車逐年上線，將加速汰除老舊的莒光號、復興號、柴聯車組、推拉式自強號機車頭等，合計汰換車數達842輛，加速大幅提升旅運服務品質。另台鐵局也積極辦理電力設備全面更新，考量海線部分路線當地風沙較大，易造成局部電車線設備快速老化，已研議縮短保養及更新生命週期。
交通部表示，因目前使用的老舊型繼電設備已無原廠生產相關維修料，導致設備維養不易，台鐵局與高雄科技大學合作維修備品國產化，確保維修不缺料。
交有關台鐵局辦理行車安全六年計畫各項工程，尤其是邊坡改善工程，交通部表示，因地處偏遠工程規模小且分散，難吸引優良廠商投標。為解決此問題，台鐵局應會朝向合理預算吸引優良廠商投標，及提高廠商施工時的風險意識與管理著手。
至於異物入侵軌道之工地管理情事，考量臨軌工程應因地制宜檢討通報之因應時間合理配置瞭望員，要求臺鐵局加強檢討，並輔以高科技偵測設施或在鄰站配置列車監視員，高風險路段亦應採取夜間封鎖施工。
王國材表示，提供民眾安全舒適的乘車環境是交通部、台鐵局的責任，必須持續進行安全改革工作，尤其相關細節均需考慮，以逐步恢復民眾對台鐵的信心。（編輯：林莞茜）