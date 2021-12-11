超越三星少主！Line死對頭「Kakao」創辦人搖身變韓首富

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大學期間金範洙靠著當家教老師賺學費，並成功拿到首爾國立大學的工程學碩士學位。當時的金範洙有了頂大光環，1993年畢業後自然是進入人人嚮往的三星集團，在IT部門下擔任軟體工程師。不過對他來說，儘管手中捧著的是人人稱羨的金飯碗，但金範洙一點也不稀罕，只做了5年後就決心自立門戶，與朋友創業開設遊戲公司。1997年，金範洙已三十出頭，在全球首波網路創業潮當中，他靠著親友贊助的18.4萬美元，成立了「Hangame」線上遊戲公司。
這個遊戲門戶網站上線3個月後就吸引了百萬名用戶，2000年全球網路科技泡沫化的年代，眼光一向神準的他將目光放在國內最大搜尋引擎「Naver」上，透過合併成立「NHN（Next Human Network）」成功大筆獲利。有人形容金範洙就像韓國近30年來的經濟史，起頭貧弱卻不曾放棄努力，看見蠅頭小利更不會就此停下，因為在他眼前雖然有著「NHN」這隻金母雞，但他又選擇了放棄，毅然決然地寫下離職信，表示「一艘船雖然停泊在港口時最安全，但卻辜負了建造它的原意」，接著便前往矽谷創業。
2010年，iPhone剛問世準備引領數位商機，但Android才是當時全球最大作業系統，金範洙意識到智慧手機將對社會帶來的影響，於是創辦通訊軟體公司「Kakao Talk」，再以此為商業跳板，還發展社交遊戲、計程車服務，提供漫畫小說、影音娛樂、廣告和電子支付等業務，「數位金融」的產業鏈結構相當符合現代人「一機在手」就想搞定一切的個性。
如今超過九成韓國人都是「Kakao Talk」的用戶，全球則有超過5300萬名用戶，「Kakao Talk」可說是通訊軟體「LINE」的最大競爭對手，而他也成為韓國「網路教父」般的存在。根據《彭博億萬富翁指數》，Kakao今年股價已飆漲90%，帶動金範洙身價升至135億美元，這個白手起家成為億萬富翁身家已比其他家族富豪還來的多，甚至超越三星集團少主李在鎔的123億美元，榮登韓國男首富的寶座。
金範洙白手起家的故事相當勵志，他本人也不曾忘記自己的出身，為了避免家鄉社會不均的現象日漸惡化，金範洙今年與妻子共同簽署由巴菲特、比爾蓋茲及梅琳達（Melinda）發起的捐贈誓言，承諾捐出一半以上財產幫助解決社會問題，此舉更是證明了他不只打破「三星帝國」的財團壟斷，也和那些富豪們不同，是真心有意要從事慈善事業的。