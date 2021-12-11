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超越三星少主！Line死對頭「Kakao」創辦人搖身變韓首富

▲韓國通訊軟體巨頭「Kakao」創辦人金範洙（Brian Kim）。（圖／美聯社）
▲韓國通訊軟體巨頭「Kakao」創辦人金範洙（Brian Kim）。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-11 10:00:00

有人說想擠身進入韓國富豪圈，一出生下來就知道有沒有機會了，原因在於韓國的富豪們往往是財團的後代，這些財團們過去是由家族經營著，對戰後韓國的經濟蓬勃發展起了關鍵貢獻，然而在網際網路發達的現代，成功翻轉階級最徹底的範例，卻是Kakao創辦人金範洙（Brian Kim），出身基層的他白手起家，打破「三星帝國」等財閥所壟斷的經濟局面，在他光鮮亮麗的韓國首富光環背後，其實背後可不簡單！

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現年55歲的金範洙在出生於鄉村貧困家庭，父母小學沒畢業，小時候住在首爾貧民區，與一般韓國「富二代」完全不同，當時一家八口只能擠在同一個寢室內，父母為了養家只能拼命打工，深知自己唯一翻身的機會只有「唸書」的金範洙，苦讀後考上首爾大學，排行老三的他也是家中5個兄弟姊妹中唯一上大學的人。

▲韓國通訊軟體巨頭「Kakao」創辦人金範洙（Brian Kim）。（美聯社）
▲「Kakao」創辦人金範洙（Brian Kim）是個白手起家的富豪，與其他韓國世家財團子弟不同。（圖／取自Kakao官網）


大學期間金範洙靠著當家教老師賺學費，並成功拿到首爾國立大學的工程學碩士學位。當時的金範洙有了頂大光環，1993年畢業後自然是進入人人嚮往的三星集團，在IT部門下擔任軟體工程師。不過對他來說，儘管手中捧著的是人人稱羨的金飯碗，但金範洙一點也不稀罕，只做了5年後就決心自立門戶，與朋友創業開設遊戲公司。1997年，金範洙已三十出頭，在全球首波網路創業潮當中，他靠著親友贊助的18.4萬美元，成立了「Hangame」線上遊戲公司。

這個遊戲門戶網站上線3個月後就吸引了百萬名用戶，2000年全球網路科技泡沫化的年代，眼光一向神準的他將目光放在國內最大搜尋引擎「Naver」上，透過合併成立「NHN（Next Human Network）」成功大筆獲利。有人形容金範洙就像韓國近30年來的經濟史，起頭貧弱卻不曾放棄努力，看見蠅頭小利更不會就此停下，因為在他眼前雖然有著「NHN」這隻金母雞，但他又選擇了放棄，毅然決然地寫下離職信，表示「一艘船雖然停泊在港口時最安全，但卻辜負了建造它的原意」，接著便前往矽谷創業。

2010年，iPhone剛問世準備引領數位商機，但Android才是當時全球最大作業系統，金範洙意識到智慧手機將對社會帶來的影響，於是創辦通訊軟體公司「Kakao Talk」，再以此為商業跳板，還發展社交遊戲、計程車服務，提供漫畫小說、影音娛樂、廣告和電子支付等業務，「數位金融」的產業鏈結構相當符合現代人「一機在手」就想搞定一切的個性。

▲韓國通訊軟體巨頭「Kakao」創辦人金範洙（Brian Kim）。（美聯社）
▲Kakao的服務包山包海，金範洙拓展業務的眼光也是他致富的原因。（圖／美聯社）


如今超過九成韓國人都是「Kakao Talk」的用戶，全球則有超過5300萬名用戶，「Kakao Talk」可說是通訊軟體「LINE」的最大競爭對手，而他也成為韓國「網路教父」般的存在。根據《彭博億萬富翁指數》，Kakao今年股價已飆漲90%，帶動金範洙身價升至135億美元，這個白手起家成為億萬富翁身家已比其他家族富豪還來的多，甚至超越三星集團少主李在鎔的123億美元，榮登韓國男首富的寶座。

金範洙白手起家的故事相當勵志，他本人也不曾忘記自己的出身，為了避免家鄉社會不均的現象日漸惡化，金範洙今年與妻子共同簽署由巴菲特、比爾蓋茲及梅琳達（Melinda）發起的捐贈誓言，承諾捐出一半以上財產幫助解決社會問題，此舉更是證明了他不只打破「三星帝國」的財團壟斷，也和那些富豪們不同，是真心有意要從事慈善事業的。
 

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