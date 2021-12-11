阿嬌自爆閃婚賴弘國關鍵！離婚淚崩：捨不得他爸媽

香港Twins成員阿嬌（鍾欣潼）2018年和「醫界王陽明」賴弘國閃婚，婚姻僅短短維持1年多告吹，分手原因成謎，如今她和阿Sa接受綜藝節目《魯豫有約一日行》專訪，坦言當初會閃嫁是因為很喜歡對方家庭，離婚後哭得最厲害時，是因為捨不得他爸媽，結婚後爭吵不斷，才決定揮別婚姻。





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▲Twins成員的婚姻之路都不順遂。（圖／翻攝阿嬌微博）

▲阿嬌認為結婚是希望外界祝福，但是不需要太高調。（圖／翻攝東南衛視YouTube）

▲阿嬌（左）和賴弘國婚姻僅維持一年多。（圖／翻攝阿嬌IG）

阿嬌1歲時喪父，從小和媽媽相依為命，但媽媽到處打工賺錢，她被寄養到親戚家庭、四處漂泊，內心一直缺乏安全感，母女相處時間不多，成名後也缺乏交流、溝通，關係並不親近，一直很羨慕阿Sa有個幸福美滿的家庭。





而當初閃婚賴弘國的關鍵，也是因為家庭，阿嬌坦承因為家庭氛圍，愛上了一個人，「我為什麼結婚，因為我很喜歡他的家庭。他家庭氛圍很好，他爸爸媽媽也是教育很好，博士、老師，很開心的一個家庭。」後來發現個性不合，忍痛選擇離婚，哭得最難過的原因也是「不捨得他媽媽爸爸」。





▲阿嬌恢單後不急著找新伴侶，享受單身生活。（圖／翻攝阿嬌微博）

阿Sa隱婚鄭中基分手，自認把婚姻想得太簡單，阿嬌閃婚賴弘國，最終也是散了，她坦然面對跟賴弘國的這段婚姻，當初真心希望得到大家祝福，才會對外公開，結婚沒有感到後悔，笑說「高調都會失敗的，秀恩愛死得快」，恢單後不急著找對象，目前享受單身生活，「我沒有必要找一個人回來，常常發我脾氣、跟我吵架什麼的」、「我已經很包容了」，似乎對賴國弘略有埋怨。





阿嬌近年為備孕求醫調理身體，導致荷爾蒙失調，暴肥10幾公斤，一度有外貌焦慮症，最近慢慢瘦了下來，她表示還是想懷孕生子，希望老了的時候有孩子陪伴，笑說：「我基因不差呀！」近年事業重心移往中國，她努力繳納社會保險金，累積居住證積分，要在上海買房落地生根。



