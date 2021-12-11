女星遭渣男家暴「耳膜穿孔」　自爆還被當洩慾工具

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縱使被這樣對待，Free C還是選擇了原諒，兩人和好後還一起去旅遊，沒想到這竟然是噩夢的開始，今年3月Free C生日的第二天，再度遭到男友家暴，「打得我耳鳴，耳膜穿孔，後來我因為精神崩潰，差點自殺...」雖然從那之後兩人沒有再度和好，可是依舊有聯絡，因此兩人從情侶關係變成了砲友，「我一次次的妥協，不得不說，你真的是個PUA大神，就這樣把我當個洩慾工具。」
而之所以會選擇公開Blow Fever的渣男行徑，是剛好在9日時，Free C居住的地方疑似出現確診病例，她害怕的打電話給男方說不敢回家，沒想到Blow Fever的回答讓她心寒，男方說：「我不在家，明天還有事，妳要不問問別人？」她無奈表示：「或許這是壓倒我最後一根稻草吧……一瞬間那種無助、心酸 、可笑，同時湧上心頭。」
最後Free C以過來人的經驗告誡其他人：「我引以為戒告訴廣大女性，戀愛腦沒有好下場，碰到不愛妳傷害妳的人，一定要及時止損，不要委曲求全。認清現實對自己好點，每個女生都值得被愛，人和人的相處也都是相互的，沒有誰是應該的。」並心痛向這段扭曲的戀情告別。
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