北海岸辦音樂會　賴品妤盼能永放下對核四運轉與否的擔憂

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許淑華說，美國是台灣重要的夥伴，現在最大新聞是尼加拉瓜與台灣斷交，因此深化民主同盟是台灣重要外交課題。台灣的萊劑政策完全符合國際標準，含萊劑美牛進口近10年也沒有發生食安問題，因此進口含萊美豬已經不是食安問題而是國際問題，因此希望大家在反美豬公投上投下不同意。
林亮君表示，核四就在北海岸，就在隔壁的貢寮，一旦核四出事，大家都沒地方逃。這點北海岸的鄉親們最清楚。核四廠正下方有一條S斷層、外海有約90公里的活動斷層，核四廠的地質安全存疑。福島核災後，核電廠的耐震係數也有更嚴格的規範，核四廠絕對不是經過公投就能用，一旦意外發生，整個北海岸都是警戒區，第一線受害的就是瑞芳人，所以懇請大家，核四公投不同意。
戴瑋姍表示，核四是可怕的拼裝車，興建工程分包成八百多項，根本難以運轉。而且核四不但無法符合原能會的安全標準，還蓋在斷層上，一旦發生核災，北北基桃皆不能倖免於難，身為新北市的議員的她，堅決反對讓新北市民陷入這樣的危險之中。
貢寮區鹽寮反核自救會總幹事楊木火，亦受邀表達貢寮居民40年來反核四的心聲。他說，依據「核四地質調查安全評估報告」，核四廠正下方及外海皆陸續發現斷層新事證，核四就是建築在危險之上。並且重啟核四公投案理由書中有許多不實訊息，過去曾表達希望中選會處理，但至今仍沒有下文。
陳正祺表示，在開放萊豬的議題上，有部分國人認為是食安問題，但它本質其實是臺灣在國際間生存的問題，是一個國際規範，與國際接軌的問題。從台灣加入WTO承諾要遵守國際規範以來，歷經了陳總統、馬總統、蔡總統，3位總統20年的時間，完成制訂萊劑安全容許量，把台灣的國際信譽建立起來，向世界展示臺灣履行國際承諾的能量，幫助台灣繼續發展，不應該用公投把歷經3位總統的努力推回原點。
賴品妤則表示，台灣要拚經濟，家家戶戶都要用電，在推動能源轉型下也要兼顧穩定供電，中油「三接」現址蓋下去，可減少現在燃煤發電所造成的空污問題，當地藻礁也會永存，是雙贏結果。反對方所提的「三接遷到台北港」已經被新北市府否決，這完全是假議題，因此三接遷離公投案一定要投下不同意。
賴品妤提到，台灣是外貿導向國家，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則。台灣要加入國際組織（CPTPP），11個會員國都開放美豬進口，倘若台灣的反美豬公投過了，完全是搬石頭砸自己的腳，台灣的貿易可能會向泰國一樣受到數百億貿易額的影響，所以拜託大家，反美豬進口一定要投下不同意。
賴品妤說，2018年因為公投綁大選，造成選務混亂，台北市長選舉甚至出現一邊投票一邊開票的詭異狀況，致使候選人之一的丁守中提前選舉無效訴訟，有如掉進時空的黑洞，至今官司仍未定讞。因此為了台灣民主，公投綁大選不同意。
賴品妤最後呼籲，瑞芳就在貢寮隔壁，隨著核四的蓋蓋停停，甚至被有心人士拿來惡意政治操作，使在地鄉親已困擾40年，身為當地民選立委，要出來表達四鄉鎮鄉親的心聲，拜託大家，讓東北角可以永遠放下對核四運轉與否的擔憂，重啟核四不同意。