羅冠聰民主峰會籲制衡中國　勿懼惹怒習近平

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他10日身穿印有「光復香港，時代革命」的黑色上衣，透過視訊以英語發言，指民主倒退對他來說並非抽象概念，而是切身、痛苦的經歷。他呼籲政治及公民社會領袖團結制衡中國。
羅冠聰指出，自己的經歷正體現香港如何由亞洲最自由的城市，變成一個威權警察城市（authoritarian police state）。
他表示，自己在「港區國安法」立法後，被控「分裂國家」並被通緝，被迫流亡海外及與家人終止關係；而曾一同工作的黃之鋒、戴耀廷和黎智英等香港民主派人士正被囚禁，面臨終身監禁的威脅。
羅冠聰也提到，他的經歷並非單一例子，還有數百萬維吾爾人被送進集中營、藏人被壓制，台灣人更每天面對被武力入侵的威脅等，但自由社會未有決心合力抵制中國，令民主、自由受威脅，也讓世界公民難以信服國際組織能使世界秩序保持自由。
因此，他向國際領袖喊話，「可能你們懼怕惹怒中共總書記習近平，可能你們懼怕失去中國市場，可能你們不察覺中國對民主價值的威脅，但這些正是我們失敗的原因，這些正是我們需要改變的原因。」
他在發言最後以廣東話作結，表示「唔係見到希望先堅持，而係堅持先見到希望（不是看到希望才堅持，而是堅持才見到希望），香港人加油」。
羅冠聰出席民主峰會前，香港多名官員、以至中聯辦官員都曾發言批評。
根據立場新聞，羅冠聰昨晚發言結束後2個小時，港府即發稿回應，斥責他言論失實，又指羅冠聰並未受「迫害」，「而是一名逃犯」。
港府還表示，羅冠聰的發言「完全罔顧事實、顛倒黑白」，「無恥地跟隨部分西方政客慣用的劇本，對我國作出無稽的指控」；中國外交部駐港公署也表示強烈譴責。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101211