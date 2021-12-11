鄧佳華與辣模戀情穩了？連千毅放狠話「拎北當你兒子」

告別示愛2年多的「香草姐姐」李宜軒，爭議網紅鄧佳華改向辣模皇甫萌熹（吳昱萱）表白，在臉書宣告穩定交往中，由於下週將圓夢成為AV男優，揮別處男之身，還貼心向女方說對不起，不過，他單方面的瘋狂告白，沒有獲得「新女友」認同，皇甫萌熹把感情狀態標示為「喪偶」，打臉效果十足。





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▲鄧佳華（左）下週將搭檔女優孟若羽（右）拍攝AV影片。（圖／記者林調遜攝）

▲「香草姐姐」李宜軒改名為「米卡米」重新出發。（圖／翻攝米卡米FB）

香草姐姐宣告自親子台畢業後，更名「米卡卡」重啟演藝活動，鄧佳華認清她遙不可及，改向皇甫萌熹示愛，先公布兩人對話，再將對方設為「穩定交往」對象，誓言「從此沒有宜軒，只有昱萱，不能在兩者之間周旋」、「我現在臉書只有昱萱，那就是愛，見證的愛情」，一天內數篇發文標記對方，讓粉絲笑翻。





前老闆連千毅看不下去，直接在直播開嗆「在那邊要死要活，一哭二鬧三上吊，把自己當成活生生一個丑角」、「昱萱來我這邊直播過好幾場，如果昱萱跟你交往，拎北（我）給你當兒子，我說得到做得到，你要她跟你舌吻、交往，人家在用你嘛，看不清楚嗎？」





▲皇甫萌熹不理酸民打擾，在臉書曬出和黃明志合照。（圖／翻攝皇甫萌熹FB）

▲鄧佳華在臉書示愛皇甫萌熹，被女方罵廢話連篇。（圖／翻攝鄧佳華FB）

而網友質疑皇甫萌熹和鄧佳華互動，只是想蹭他熱度出名，她也不忍了，直接在臉書霸氣回覆「蹭他幹麻？我做我的事，他發他的文，媒體炒媒體的新聞」，否認跟鄧佳華交往，反而貼出和黃明志合作MV照片。鄧佳華鍥而不捨告白「我願意花去生命中的，每一分每一秒陪著妳」，又被她嗆聲：「廢話連篇，沒一篇稍有重點；辭不達意，到底想表達什麼？」鄧佳華立刻回覆「我愛你的意思」，顯然男有情妹無意。



