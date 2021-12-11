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世界人權日美英加聯手　對中國緬甸北韓祭制裁

▲在12月10日世界人權日（Human Rights Day）當天，美加等國對全球部分打壓人權的國家祭出制裁。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲在12月10日世界人權日（Human Rights Day）當天，美加等國對全球部分打壓人權的國家祭出制裁。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-11 12:34:53

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國今天對數十個與中國、緬甸、北韓和孟加拉有關的民眾與實體祭出廣泛的人權相關制裁，並將中國人工智慧巨頭商湯科技列入投資黑名單。加拿大與英國也宣布對緬甸進行制裁。

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路透社報導，在12月10日世界人權日（Human Rights Day）當天，加拿大與英國和美國一同針對侵犯人權行徑制裁緬甸，華府也對北韓實施拜登政府執政以來的第一輪新制裁，並針對緬甸軍事實體等組織祭出懲罰。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中說：「在與英國和加拿大合作之下，我們今天的行動傳達一個訊息，對於濫用國家權力讓人民陷入痛苦與進行壓迫的人，全球各地的民主國家將祭出反制措施。」

中國駐華府大使館譴責美國此舉，宣稱這「嚴重干預中國內政」，「嚴重違反管理國際關係的基本規範」。

中國大使館發言人劉鵬宇說這將「嚴重傷害中美關係」，敦促華府收回這項決定。

北韓駐聯合國使節團與緬甸和孟加拉駐華府使館尚未立即回覆置評請求。

拜登主持為期兩天的線上民主峰會，宣布強化全球民主制度的計畫，並支持美國國內的挺民主立法。美國利用此一時刻祭出一系列制裁，這是最新一波制裁。

拜登今天表示，有100多位全球領袖參與峰會，部分與會者在民主峰會上所做的承諾，將可對抗在全球各地興起的專制統治、打擊貪汙腐敗並提倡人權。

他在民主峰會發表閉幕演講時說：「這將有助於在肥沃的土壤中播種，讓民主制度在全球各地茁壯成長。」

美國財政部今天將中國人工智慧巨頭商湯科技（SenseTime Group）列入「中國軍工複合體企業」清單，指控商湯科技發展臉部辨識程式，可辨別目標對象的族裔，且特別聚焦在辨識維吾爾族上。

因此，商湯科技將列入禁止美國投資人投資清單。商湯科技在首次公開募股（IPO）發售接近15億股。

聯合國專家與人權團體估計，在中國新疆地區一個龐大集中營系統，近年有100多萬人遭監禁在內，主要是維吾爾族與其他穆斯林少數民族。

中國否認新疆有侵犯人權情事發生，但美國政府與許多人權團體說，北京當局在那裡進行種族滅絕。

美國財政部宣布，對緬甸兩個軍事實體與一個向軍方提供備用品的組織實施制裁。遭制裁的緬甸國防工業理事會（Directorate of Defense Industries）替緬甸軍警製造武器，在2月1日軍方政變時，用於鎮壓反對派人士。

美國財政部並且制裁緬甸4名地方首長，包括軍政府在勃固省（ Bago）的領導人妙瑞溫（Myo Swe Win，譯音），美國財政部說，4月某一天勃固省有至少82名示威者遭殺害。

加拿大對4個與緬甸軍政府有關的實體實施制裁，英國也對緬甸軍方祭出新制裁。

美國財政部也將北韓中央檢察所（Central Public Prosecutors Office）列入黑名單，受制裁的還有前社會安全部長與最近獲任命的北韓人民軍（People’s Armed Forces）總參謀長李永吉（Ri Yong Gil），以及安排輸出北韓勞工的一所俄羅斯大學。

美國國務院今天也禁止12人入境美國，包括中國、白俄羅斯與斯里蘭卡的官員。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101211

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